В США подтвердили намерения поставить Украине танки Abrams осенью

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не стал называть точных дат

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов по-прежнему собирается поставить Украине танки M1A1 Abrams осенью. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон поставить Киеву танки ранее сентября, он подчеркнул: "На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью", - ответил представитель ведомства. Он пояснил, что Пентагон не собирается "объявлять, что танки будут поставлены [конкретно] в тот или иной день".

Его спросили, намерена ли вашингтонская администрация ускорить поставки Abrams. Райдер напомнил, что власти ранее сообщали о принимаемых мерах для ускорения передачи Украине танков. Изначально, продолжил он, "рассматривали более длительные сроки". "Ремонт M1A1 и переоборудование их в модификацию, которая будет отвечать потребностям Украины на поле боя, - это уже было ускорение процесса", - подчеркнул пресс-секретарь. Он подтвердил, что с этой целью сейчас проводится одновременно несколько процессов - обучение украинских военнослужащих и ремонт танков.

В середине июня американское военное ведомство сообщило, что около 200 украинских военнослужащих к концу лета завершат под руководством Пентагона обучение применению Abrams на поле боя. Сейчас военнослужащие проходят подготовку в Германии на специально оборудованных для тренировок танках, пока проводится ремонт обещанного Вашингтоном Киеву 31 танка Abrams. Ожидается, что Вооруженные силы Украины получат их после завершения обучения в начале осени.