Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?

Mash приводит этот снимок как подтверждение применения С-70 на Украине. Как мы покажем ниже, происхождение его совсем иное.

До сих пор эти БЛА, которые разрабатывали более 10 лет, не были замечены на поле боя. Впрочем, некоторые цепляющие взгляд детали порождают сомнения и в этот раз.

В XXI веке развитие беспилотников пошло по двум направлениям. Крупные традиционные армии чаще предпочитали заказывать большие многоразовые ударные БПЛА, по сути, требуя повторения самолетных конструкций, только уже без пилотов. Более бедные и менее традиционно мыслящие армии заказывали производство более мелких — и зачастую одноразовых — ударных беспилотников типа российского «Ланцета».

Российские Вооруженные силы решили пойти сразу двумя путями: более 10 лет назад они заказали НИОКР как для крупных БЛА с массой, близкой к американским «Риперам», так и к малым, которые сейчас весьма успешно применяются в бою. Первая категория БЛА, однако, потребовала продолжительной доводки. Поэтому, несмотря на длительную разработку, в бою они ранее не участвовали.

С-70 «Охотник» — очень крупный беспилотник длиной в 14 метров и размахом крыльев в 19 метров. Дальность машины — 6000 километров. При этом она весит до 20 тонн. Для сравнения: «Герань-2» весит примерно в 100 раз меньше при дальности в 1900 километров, а «Ланцет» — почти в тысячу раз меньше при дальности в десятки километров. Впрочем, и боевая нагрузка С-70 намного больше — по разным данным, от 2,8 до 8,0 тонны.

Однако на протяжении всей его разработки ряд отраслевых наблюдателей отмечали: технологии радиомалозаметности, примененные в аппарате, заметно устарели, поскольку современные радары хорошо видят и малозаметные конструкции больших размеров. Скрытности, типичной для небольших БЛА (вроде той же «Герани»), у аппарата на 20 тонн быть не может. Следовательно, применение «Охотника» в боевой практике будет чрезвычайно затруднено — в сравнении с малыми аппаратами, которые перехватить, напротив, чрезвычайно трудно.

В связи с этим резонанс в СМИ получили публикации о том, что 27 июня 2023 года российские Вооруженные силы якобы применили С-70 «Охотник» для удара по объектам ВСУ в Сумской области. Авторы таких материалов сослались на телеграм-канал Mash, который, в свою очередь, отсылал к неким «турецким СМИ» (без указаний конкретных или гиперссылки). В качестве визуального подтверждения Mash почему-то привел скриншот с названием иранского, а не турецкого СМИ (Presstv). Более того: на сайте иранского СМИ ничего такого по июню 2023 года найти не удалось.

Зато на видео того же иранского СМИ от 2014 года, где показана иранская копия захваченного средствами РЭБ американского беспилотника RQ-170, видны кадры, практически идентичные якобы С-70 от Mash. Отдельно стоит заметить, что реальные видео С-70 показывают другие формы, не совпадающие с теми, которыми иллюстрируют свою новость Mash и перепечатавшие его российские СМИ.

12 ноября 2014 года, иранское видео, показывающее местную копию захваченного американского RQ-170 / ©Youtube

Из всего этого — как и из молчания официальных источников — со значительной вероятностью напрашивается вывод: реальное применение С-70 в бою все еще не состоялось.

Отдельно стоит поставить вопрос о том, насколько это вообще оправданно. Задействовать 20-тонную дорогую машину в зоне работы ПВО нет особого смысла, а планирующие бомбы типа УМПК-500 (как и другое высокоточное оружие) логичнее применять с обычных самолетов: у тех есть штурман, повышающий гибкость использования управляемых вооружений. Благо дальность применения УМПК и крылатых ракет исключает риск для экипажа от средств ПВО.