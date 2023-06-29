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В США рассказали о главном российском проклятии для наступающих ВСУ

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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, используемые российской армией в зоне специальной военной операции (СВО), стали причиной огромных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). О главном проклятии ВСУ рассказывает американский журнал Military Watch Magazine.

Издание пишет, что российская армия «сочетает успешные удары по ключевым целям на Украине с применением винтокрылой авиации, из-за которой механизированные бригады ВСУ несут серьезные потери». В публикации упоминаются западные боевые машины M2 Bradley и Leopard 2A6, в уничтожении которых одну из основных ролей играют ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28.

В июне американское издание The Drive отмечало, что российские ударные вертолеты Ка-52 успешно уничтожают украинскую бронетехнику, что объясняется отсутствием у Вооруженных сил Украины современных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-2
Ка-52
МИ-28
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