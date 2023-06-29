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ТАСС

Глава офиса Зеленского считает возможной передачу Украине F-16 до конца года

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

По словам Андрея Ермака, истребители готовы передать Киеву практически все западные страны, входящие в так называемую самолетную коалицию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Украина надеется получить от западных партнеров первые истребители F-16 до конца 2023 года. Об этом заявил глава офиса ее президента Андрей Ермак.

"Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года", - приводит агентство РБК-Украина высказывания Ермака на встрече с журналистами. Речь шла о F-16.

По его словам, истребители F-16 готовы передать Украине практически все западные страны, входящие в так называемую самолетную коалицию, члены которой выразили готовность укреплять ВВС Украины. Некоторые из этих стран готовы это сделать до конца года, утверждает глава офиса украинского президента. Относительно других государств, по словам Ермака, есть технические вопросы, которые решаются.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов Украине можно не раньше будущего года. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленской заявил, что первые F-16 могут поступить в страну через шесть-семь месяцев.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16. Западные союзники могут начать передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года, сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники, близкие к НАТО.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, Москва учтет это в своих планах. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
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Украина
Продукция
F-16
Проекты
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