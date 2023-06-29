Чехия в 2023 году направит на оборону €4,74 млрд

Первый полученный чешской армией от Германии танк Leopard 2A4. На последнем снимке на заднем плане виден один из находящихся сейчас на вооружении чешской армии модернизированных танков Т-72М4CZ. Пражславице (Чехия), 21.12.2022.

Эта сумма на €974 млрд больше, чем было в 2022 году

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Чехия в 2023 году направит на оборону 112 млрд крон (около €4,74 млрд), что на 23 млрд крон (примерно €974 млрд) больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщил во вторник премьер-министр республики Петр Фиала на совместной пресс-конференции с главой Министерства обороны и начальником генерального штаба национальных вооруженных сил (ВС), которую транслировали чешские сетевые телеканалы.

"В текущем году на оборону пойдет 112 млрд крон, что на 23 млрд крон больше, чем было в прошлом году", - сказал Фиала. Он напомнил, что правительство недавно одобрило покупку для национальных ВС 246 шведских БМП CV-90 за 59,7 млрд крон (€2,5 млрд).

Минобороны, как сказал премьер, приступило к переговорам с ФРГ о совместной покупке танков. В реализации этого проекта будет задействована чешская оборонная промышленность.

"Принципиальным моментом является модернизация [военной] авиации. Мы поэтому ведем переговоры с США о покупке наиболее современных многофункциональных самолетов F-35", - сказал глава правительства.

Развитие оборонной промышленности

Реализуя проекты в сфере обороны, власти, по словам премьера, оказывают поддержку национальному ВПК. Оборонная промышленность максимально привлечена к их реализации, что "повышает ее конкурентоспособность на международном рынке вооружений".

Чехия недавно заключила оборонное соглашение с США, которое, по словам Фиала, значительно повысит обороноспособность республики. Документ, аналоги которого подписали ранее все соседи Чехии, в ближайшее время поступит на утверждение парламента.

Компенсация за помощь Украине

Фиала сказал, что действия республики, быстро передавшей Украине после начала военного конфликта в этой стране находившуюся на армейских складах устаревшую военную технику, получили высокую оценку у государств - союзников по евроатлантическим структурам. "Они оценили это конкретными шагами. США, например нам подарили 2,7 млрд крон (примерно €114,3 млн - прим. ТАСС) на модернизацию нашей армии и потом еще 4,4 млрд крон (около €186,3 млн - прим. ТАСС). Одновременно республика получила восемь вертолетов. Должен также напомнить о значительном подарке от Германии - 15 танках Leopard", - сказал Фиала.

Он проинформировал, что Чехия с января по май текущего года предоставила Украине 24 танка, 17 БМП, 16 специальных автомобилей для ПВО, 57 тыс. артиллерийских снарядов и 645 противотанковых управляемых ракет. Кроме того, Украине были предоставлены и иные виды военной помощи.

На пресс-конференции сообщалось, что разрабатывается новая стратегия обороны Чехии, в который учитывается опыт конфликта на Украине. Предполагается, что она будет вынесена на одобрение правительства в сентябре. "Наша совместный цель - сильная современная армия. Мы понимаем настолько важна безопасность Чехии, ее оборона", - сказал Фиала.