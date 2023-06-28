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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко

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Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко.
Источник изображения: belvpo.com

Уже несколько недель продолжается акция протеста гражданских служащих Войска Польского, которые требуют изменения оплаты труда. Они устраивают пикеты перед польским зданием МО. Гражданский персонал передают своему министру конверты с мелкими деньгами в размере 1 злотого, а также расчетные листки с указанием размера получаемой ими зарплаты.

Гражданские, не исключают усиления протеста, но они не хотят подставлять своих командиров в воинских частях. Их главная задача – показать свое реальное положение и отчаяние главе польского МО. Среди прочего, они планируют проводить пикеты во время посещения министром запланированных пикников в воинских частях.

Если организаторы протеста не получат ответа на свои требования до конца месяца, возможно, что протест будет усилен демонстрацией гражданских служащих во время парада в Варшаве 15 августа. От участников протеста мы слышим, что военные службы пытаются пресечь подобные акции, на данный момент проводятся дисциплинарные беседы офицерами военной контрразведки. Гражданских обвиняют в работе на Кремль.

Напомним, что протест вспыхнул в конце мая. Во время демонстрации перед зданием МО гражданские лица требовали внесения изменений в Коллективный договор и установления новой шкалы оплаты труда и увеличения фонда оплаты труда до 8 процентов из бюджета Войска Польского.

В ответ на объявленный протест Блащак издал постановление об упрощении принятия гражданских лиц на военную службу. В частности, предусмотрена замена гражданских должностей на военные с более высокой зарплатой. Работник, решившийся заключить контракт, может быть принят на военную должность после прохождения подготовки в рамках недавно введенной добровольной базовой военной службы. Второй путь предусматривает подписание контракта с войсками территориальной обороны. В таком случае, гражданские якобы могут получить надбавку к зарплате в размере 1 000 злотых (220 евро).

Однако участники протеста отмечают, что решение министра Блащака не закреплено в действующем законодательстве. На основании чего планируют платить людям надбавки, которые получают военнослужащие, будет ли период гражданской службы в армии прибавляться к военной пенсии и т.д. никто в руководстве МО Польши объяснить не может.

В польском минобороны даже не смогли ответить на вопрос, сколько гражданских лиц уже решили надеть военную форму. Министерство лишь заявило: "Мы отмечаем интерес к переходу с гражданской должности на военную".

Напомним, что число гражданских лиц, работающих в польских ВС, составляет около 45 000 человек.

Между тем, их зарплаты оставляют желать лучшего. Хотя министерство утверждает, что средняя зарплата гражданского лица в армии в 2022 году составляла 5773 злотых (1300 евро), представители протестующих указывают, что реальные заработки существенно ниже. Потому что к этой сумме добавляются отпускные и премии. По их мнению, реальная средняя зарплата составляет около 5 тысяч злотых брутто (1100 евро), однако на руки они получают 3,5-3,7 тысячи злотых (790-800 евро) с учетом вычета налогов. И именно поэтому участники протеста решили массово посылать министру листки с суммой своих зарплат.

Павел Ковалев

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Страны
Польша
Россия
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