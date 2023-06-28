Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко.

Уже несколько недель продолжается акция протеста гражданских служащих Войска Польского, которые требуют изменения оплаты труда. Они устраивают пикеты перед польским зданием МО. Гражданский персонал передают своему министру конверты с мелкими деньгами в размере 1 злотого, а также расчетные листки с указанием размера получаемой ими зарплаты.

Гражданские, не исключают усиления протеста, но они не хотят подставлять своих командиров в воинских частях. Их главная задача – показать свое реальное положение и отчаяние главе польского МО. Среди прочего, они планируют проводить пикеты во время посещения министром запланированных пикников в воинских частях.

Если организаторы протеста не получат ответа на свои требования до конца месяца, возможно, что протест будет усилен демонстрацией гражданских служащих во время парада в Варшаве 15 августа. От участников протеста мы слышим, что военные службы пытаются пресечь подобные акции, на данный момент проводятся дисциплинарные беседы офицерами военной контрразведки. Гражданских обвиняют в работе на Кремль.

Напомним, что протест вспыхнул в конце мая. Во время демонстрации перед зданием МО гражданские лица требовали внесения изменений в Коллективный договор и установления новой шкалы оплаты труда и увеличения фонда оплаты труда до 8 процентов из бюджета Войска Польского.

В ответ на объявленный протест Блащак издал постановление об упрощении принятия гражданских лиц на военную службу. В частности, предусмотрена замена гражданских должностей на военные с более высокой зарплатой. Работник, решившийся заключить контракт, может быть принят на военную должность после прохождения подготовки в рамках недавно введенной добровольной базовой военной службы. Второй путь предусматривает подписание контракта с войсками территориальной обороны. В таком случае, гражданские якобы могут получить надбавку к зарплате в размере 1 000 злотых (220 евро).

Однако участники протеста отмечают, что решение министра Блащака не закреплено в действующем законодательстве. На основании чего планируют платить людям надбавки, которые получают военнослужащие, будет ли период гражданской службы в армии прибавляться к военной пенсии и т.д. никто в руководстве МО Польши объяснить не может.

В польском минобороны даже не смогли ответить на вопрос, сколько гражданских лиц уже решили надеть военную форму. Министерство лишь заявило: "Мы отмечаем интерес к переходу с гражданской должности на военную".

Напомним, что число гражданских лиц, работающих в польских ВС, составляет около 45 000 человек.

Между тем, их зарплаты оставляют желать лучшего. Хотя министерство утверждает, что средняя зарплата гражданского лица в армии в 2022 году составляла 5773 злотых (1300 евро), представители протестующих указывают, что реальные заработки существенно ниже. Потому что к этой сумме добавляются отпускные и премии. По их мнению, реальная средняя зарплата составляет около 5 тысяч злотых брутто (1100 евро), однако на руки они получают 3,5-3,7 тысячи злотых (790-800 евро) с учетом вычета налогов. И именно поэтому участники протеста решили массово посылать министру листки с суммой своих зарплат.

Павел Ковалев