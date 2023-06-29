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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как вел диалог с Пригожиным

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Лукашенко заявил, что установить контакт с Пригожиным ему помогли Евкуров и Бортников

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что установлению его контакта с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным помогли заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

"Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников.

"В 11.00 он (Пригожин – ред.) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку", - рассказал Лукашенко о событиях субботы.

Он подчеркнул, что у Пригожина была "полная эйфория". "Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что думал, "с чего зайти (в разговоре – ред.) к нему, чтобы начать эти переговоры". "Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии… Я с ним веду этот диалог", - добавил Лукашенко.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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