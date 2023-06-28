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Техкульт

Космическая миссия BepiColombo передала на Землю десятки потрясающих снимков Меркурия

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Меркурий

Совместная миссия Европейского и Японского космических агентств (ESA и JAXA) только что завершила третий из шести запланированных облетов Меркурия, передав на Землю десятки уникальных снимков.

Космический аппарат был запущен почти пять лет назад в октябре 2018 года с целью изучения поверхности Меркурия. В миссии участвуют два самостоятельных космических аппарата Bepi и Mio, которые работают на разных орбитах.

Меркурий

Самым близкий снимок поверхности Меркурия был сделан с расстояния всего 200 км. К сожалению, в объектив попала ночная, сильно затемненная сторона планеты. Следующий снимок был сделан через 12 минут уже с высоты 1170 км. На снимках видны фрагменты ландшафта, в том числе кратеры и откос Бигл-Рупес, тектоническая полоса протяженностью 595 км, образовавшаяся в период остывания Меркурия. Еще одним объектом изучения стал кратер диаметром 217 км, который может многое рассказать о ранней истории планеты. Следующий облет запланирован на сентябрь будущего года, что потребует выполнения большого объема подготовительных работ. После этого в начале 2026 года зонд разделится на два орбитальных аппарата, принадлежащих ESA и JAXA, при этом японский займется изучением магнитных полей, а европейский — географических особенностей Меркурия.

Меркурий

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
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