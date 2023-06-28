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Газета.ru

"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать

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Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице города, 24 июня 2023 года
Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице города, 24 июня 2023 года.
Источник изображения: Эрик Романенко/ТАСС

Полковник Ходаренок заявил, что в России необходимо расформировать все ЧВК

23-24 июня ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Он закончился отступлением спустя почти сутки. Но проблема контроля вооруженных формирований вставала перед властями во все времена. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как гражданские органы власти других стран сдерживают свои армии и как предотвратить в государстве любые возможные смуты.

Вооруженное выступление, организованное главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в любом случае было бы подавлено, заявил вчера президент России Владимир Путин, отметив, что «организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать».

«Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «Ни шагу назад!» гибнут наши товарищи», - сказал он. Президент также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Любое государство мира всегда каким-то образом решало одну из важнейших проблем своего существования, которая заключается в следующем - как бы масса вооруженных людей (именуемая вооруженными силами) не вышла из-под контроля властей страны и не заявила о своих политических претензиях. Эта проблема не во все времена озвучивалась публично (к примеру, в советские времена о ней даже не упоминали), но в любом государстве существовала.

Контролировалось это самыми разными способами. К примеру, в эпоху древнего мира войско складывало оружие перед входом в столицу своего царства. Практически во все времена комплектование высшего руководящего и офицерского состава вооруженных сил осуществлялось из числа представителей правящих классов, что уже само по себе должно было обеспечивать стабильность функционирования военной организации государства (срабатывало, кстати, не всегда - достаточно вспомнить российских декабристов).

Были и другие подходы. К примеру, Сталин обеспечивал покорность армии беспощадными репрессиями. Однако подобная схема до определенных пределов успешно работает разве что в мирное время. Но с началом войны проявляются большие проблемы. Для того, чтобы одерживать победы в вооруженной борьбе, высший офицерский состав должен действовать напористо, инициативно, изобретательно, можно сказать, проявлять в ходе боевых действий определенный кураж.

Однако запуганные непрерывными расстрелами военачальники будут в любом случае ждать только письменных приказов и директив вышестоящего руководства, а проявление даже самой необходимой инициативы будет считаться среди командиров и командующих неоправданным риском. О чем убедительно свидетельствует первый период Великой Отечественной войны.

В СССР существовал и институт политических надсмотрщиков за офицерским составом, в разные периоды называемый или комиссарами, или политическим составом. По сути дела, это был еще один офицерский корпус со своими кадровыми органами. Причем перемещение политработника по службе абсолютно не зависело от его непосредственных командиров. Сама по себе подобная схема крайне порочна и ведет только к одному - к размыванию единоначалия в Вооруженных силах.

Обеспечить спокойствие в Вооруженных силах можно и выдвижением на руководящие должности исключительно лоялистов. Однако подобная схема прекрасно работает только в мирное время.

При военных действиях такая система подбора и выдвижения кадров на руководящие должности непременно приведет к катастрофе и Вооруженные силы, и, может быть, даже само государство. Лоялисты не могут побеждать в боях и сражениях просто по определению - не тот характер.

В индустриально развитых странах и состоявшихся демократиях обычно применяется контроль гражданских органов власти над вооруженными силами наряду с принятой и устоявшейся системой подбора и выдвижения кадров на вышестоящие должности в армии и на флоте.

Как говорил Уинстон Черчилль, демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Примерно то же можно сказать и о контроле вооруженных сил гражданскими органами власти. Пока способов эффективнее надзора над армией и флотом не изобретено.

К примеру, в Соединенных Штатах это звучит примерно так: «Вооруженные силы США находятся под контролем гражданских органов власти. Конституцией Соединенных Штатов существующими законами устанавливается ответственность командиров всех степеней перед президентом как верховным главнокомандующим через соответствующие командные инстанции». Звучит витиевато, но подкреплено законами, соответствующими руководящими документами, инструкциями. В двух словах эту систему, безусловно, не описать, но вот что совершенно очевидно - она полностью исключает какое-либо своеволие (и даже малейшие намеки на него) со стороны представителей высшего офицерского состава.

Помимо этого, в странах с устоявшейся демократией в вооруженных силах разделено оперативное и административное управление. Поэтому министрами обороны во многих странах Запада являются женщины-политики. Они занимаются сугубо административными вопросами, но элемент разделения власти налицо. И это во многом исключает разного рода возможные нестроения.

Самое главное - никто и нигде в мире не создает параллельных армий с особым порядком подчинения, поскольку подобные структуры рано или поздно выходят из-под контроля государства. Что касается частных военных компаний, то «Вагнер» не имеет ничего общего с подобными структурами. По сути дела, «Вагнер» сегодня - полноценное общевойсковое формирование со всеми возможными средствами усиления.

Параллельные армии необходимо ликвидировать и восстановить в военной организации государства самую строгую вертикаль подчинения. В этой сфере возможно только жесткие единоначалие и централизация. Ближайшее будущее, безусловно, за учреждением контроля гражданских органов власти над вооруженными силами наряду с созданием продуманной системы подбора и выдвижения кадров на вышестоящие должности в армии и на флоте. Это позволит предотвратить в государстве любые возможные смуты и избежать кадровых неурядиц в связи с началом любых военных действий. Ничего другого изобретать не надо. Все остальное уже перепробовано.


Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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11 комментариев
№1
28.06.2023 10:59
По-моему, ЧВК имеет право на существование, но эти компании должны быть ограничены по количеству.
25000 или 50000 человек - это явный перебор. Целая армия в руках одного человека. Голова может закружиться.
Очень похоже не то, как была создана Аль-Каида. Сначала пиндосы вбухивали деньги для создания боевой структуры, а потом от неё же и получили.
Пусть будут несколько маленьких ЧВК, с конкретным подчинением и под контролем. Они же деньги получают за работу, технику, вот и пусть выполняют то, что приказывают.
0
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№2
28.06.2023 11:14
У полковника Ходорёнка похоже как в той старой злой шутке про военных - одна извилина и та от фуражки. Не его дело думать, его дело приказы исполнять.

А вот что думают умные люди:


Я смотрю все видео на скорости 2х чтобы не терять слишком много времени.


ЧВК "Вагнера" на деле себя показала как самая боеспособная армия РФ, которая ни разу не оставляла территорий, в отличие от регулярной армии РФ (непонятный "жест доброй воли" под Киевом, где потом поверившим в нас людям нацистовнеты устроили Бучу, потом бегство из Харьковской и Херсонской областей, а ведь Харьков даже торжественно объявили частью РФ!). По образцу "Вагнера" необходимо переделывать всю армию РФ, выбрасывать все дуракцие армейские традиции. По всей логике это не все ЧВК-шники, добровольцы должны подписывать контракт с МО, а наоборот военнослужащие МО должны подписывать контракт с ЧВК "Вагнер", которую переименовывать в МО. Уничтожать самую боеспособную армию РФ да ещё и не в мирное время, а когда решается судьба России - это ошибка. Но вагнеров видимо сохранят.
0
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№3
28.06.2023 11:26
Сложно назвать ЧВК военную организацию финансирующуюся, по сути, исключительно из бюджета РФ. Чем они от рамзановских абреков или какого-нибудь губерского добробата отличаются?
0
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№4
28.06.2023 11:30
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
25000 или 50000 человек - это явный перебор. Целая армия в руках одного человека. Голова может закружиться.
Эту армию создал лично Путин (никто другой не смог бы такое), обойдя все законы про наёмничество и выделив из бюджета много миллиардов на содержание, приказав выделить оружие, включая тяжёлую бронетехнику, артиллерию, РСЗО, РЭБ, ПВО, авиацию, даже доступ к спутниковой разведке (у западных ЧВК и близко такого нет, они по сути просто военизированные охранники - есть автоматическое оружие, лёгкие вертолёты, лёгкая бронетехника). Он же санкционировал привлечение зеков и амнистию для них через полгода боевых действий. Пригожин лишь наёмный менеджер по сути. У меня была мысль, что после того, как Сердюков с Макаровым пытались реформировать армию, но их просто сожрали, то стало ясно, что изнутри даже министр не может реформировать это болото и потому Путин придумал создать с нуля другую армию, эффективную, современную, без дурацких традиций муштры на плацу, покраски бордюров и травы перед приездом проверяющего генерала, без постройки дач генералам, без продвижения по службы тех, кто лучше лижет зад начальству и изживанием неудобных реальных специалистов. Постепенно наращивалас бы численность личного состава и техники "Вагнера", ну а потом начался бы процесс замены армии на "Вагнера".
0
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№5
28.06.2023 11:55
Цитата, Враг сообщ. №2
ЧВК "Вагнера" на деле себя показала как самая боеспособная армия РФ
Тем хуже для РФ.
0
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№6
28.06.2023 12:02
Цитата, Враг сообщ. №2
непонятный "жест доброй воли" под Киевом
По словам Путина этот "жест" был частью реализации договоренностей с Украиной, которые были нарушены сразу после "жеста". Он об этом помалкивал больше года пока мы тут гадали был ли "договорняк".
0
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№7
28.06.2023 12:06
Цитата, Враг сообщ. №4
Путин придумал создать с нуля другую армию, эффективную, современную, без дурацких традиций муштры на плацу, покраски бордюров и травы перед приездом проверяющего генерала, без постройки дач генералам, без продвижения по службы тех, кто лучше лижет зад начальству и изживанием неудобных реальных специалистов. Постепенно наращивалас бы численность личного состава и техники "Вагнера", ну а потом начался бы процесс замены армии на "Вагнера".
Это продвижение — основа выстроенной им же вертикали власти.
0
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№8
28.06.2023 13:00
ЧВК - это инструмент. Это профессиональные наёмники, которых нанимают за деньги. Именно на таких условиях их создают - это не армия, а частная лавочка. ЧВК продемонстрировали свой патриотизм и профессионализм на фронте. Но Любым инструментом надо уметь пользоваться. Если некто, не будем тыкать пальцем, отбил себе инструментом пальцы из-за неумения, то это не означает, что виновата кувалда и на неё надо обижаться и пытаться разломать. А можно ведь ещё и на ногу уронить. А то, что ситуацию из юридической плоскости перевели в политическую, довели до марша справедливости и жертв со стороны исполнителей, которых послали "убивать своих", вместо того, чтобы по уму разобраться - это несмываемый позор наших политиков.
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№9
28.06.2023 13:30
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Хотя бы тем что они Славяне))Даже за бабки
Там все таки ГУР рулит и с чехами давние счёты))
0
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№10
28.06.2023 14:45
Цитата, Alien сообщ. №9
Хотя бы тем что они Славяне))Даже за бабки

Отличительный признак ЧВК от госструктуры наличие славян? Экзотическая версия.
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№11
28.06.2023 15:34
У нас в стране все экзотическое))
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