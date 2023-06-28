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Деловая газета "Взгляд"

Зачем Росгвардии танки

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Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков
Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков.
Источник изображения: Ольга Балашова/РИА Новости

Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков. По словам командующего войсками Виктора Золотова, этот вопрос обсуждался с президентом, а в Госдуме добавляют, что усиление внутренних войск назрело давно, причем еще задолго до мятежа Евгения Пригожина. В чем заключается специфика работы Росгвардии в текущих условиях и почему ей потребовались тяжелые вооружения?

Во вторник директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что в распоряжении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. Об этом он рассказал журналистам в ходе мероприятий с участием президента и силовиков на Соборной площади Московского Кремля.

"Этот вопрос стоит очень остро. Раньше, во время чеченской кампании, у нас были танки. У нас есть подразделения и артиллерии, и минометные, у нас есть и боевые вертолеты, но у нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия. Мы это будем уже вводить в войска, не поднимать вопрос, а вводить. Вот сейчас будем пытаться, зависит от финансирования", – цитируют Золотова "Известия".

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с президентом. Золотов также заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы. Взять столицу мятежники бы не смогли. "Если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", – сказал он.

Таким образом, как считают эксперты, Росгвардия, наряду с другими силовыми структурами, сыграла важную роль в пресечении мятежа. И это не могло не отразиться на военно-политическом статусе ведомства, который теперь заметно усилится.

"Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась", – сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".



"Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи", – добавил он.

Напомним, Росгвардия была создана президентским указом 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск МВД России. В ее состав вошли органы управления и подразделения вневедомственной охраны, подразделения специального назначения (СОБР и ОМОН), Центр специального назначения и авиации, а также авиационные подразделения.

Кроме того, Росгвардия принимает активное участие в СВО, где выполняет не только общие, но и довольно специфические задачи. Например, в марте 2022 года именно Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС, подавив огневые точки и средства противника таким образом, чтобы ВСУ не смогли нанести вред крупнейшей атомной станции в Европе.

При этом, как напоминают эксперты, отсутствие у Росгвардии тяжелого вооружения и танков не позволяло бойцам подразделений в полной мере раскрыть свой потенциал. Особенно это касается боев под Киевом и Харьковом. Как считает военкор ВГТРК Андрей Руденко, в условиях военного конфликта служащие Росгвардии очень часто оказываются на передней линии фронта, при этом без соответствующей огневой поддержки. "Теперь этот вопрос решен", – добавляет он.

"Решение о возвращении в Росгвардию тяжелого вооружения – абсолютно логично и правильно. Такая техника стояла на вооружении внутренних войск до начала 2000-х. Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе Золотова еще до событий 23-24 июня", – отмечает в этой связи председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Позже Хинштейн уточнил: "Вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа. Заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной".

По его словам, решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями. "Просто до поры до времени о нем не сообщалось. То, что произошло в конце недели, наглядно подтвердило правильность принятого решения. И, надеюсь, ускорит его реализацию. Для воюющего ведомства, каковым является сегодня Росгвардия, наличие тяжелой техники – вопрос наиважнейший", – подчеркнул депутат.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он напомнил, что Росгвардия является наследницей внутренних войск МВД СССР, в распоряжении которых был в том числе танковый полк и мотострелковые полки. "Эти подразделения входили в состав Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского – самой подготовленной и оснащенной", – пояснил эксперт.

"Однако в 90-е и начале 2000-х танковые подразделения были расформированы, а при создании Росгвардии их не возродили. На вооружении ведомства имеются только БМП, бронеавтомобили и так далее", – добавил собеседник.

"Но сегодня, учитывая то, насколько серьезно Росгвардия задействована в выполнении задач СВО, становится очевидно, что имеющегося вооружения у нее недостаточно. Поэтому принятое решение я считаю актуальным. Внутренние войска смогут полноценно выполнять свои задачи как в зоне СВО, помогая ВС РФ, так и при сдерживании противника вне зоны СВО, если это потребуется", – заключил Леонков.


Дарья Волкова

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