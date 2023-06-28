Боевые машины пехоты: вчера, сегодня, завтра

БМП, предназначенные для транспортировки личного состава и огневой поддержки, − сравнительно молодой класс боевых машин, появившийся в 1960-е годы. Однако за прошедшее время уже успело смениться несколько поколений этой техники. Все эти годы единственным разработчиком и производителем БМП легкой категории по массе в нашей стране был Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы». В 2020 году широкая общественность ознакомилась с новейшим образцом – БМП «Манул», работы по которому еще ведутся с учетом эксплуатации бронетехники в ходе СВО.

Об особенностях этого класса техники и его перспективах – в нашем материале.

Новое слово в бронетехнике

С развитием механизированных войск и танкового вооружения встал вопрос о новых средствах транспортировки пехоты и грузов – хорошо защищенных и вооруженных, маневренных и проходимых. Так, во второй половине 1940-х годов в СССР появляются свои первые бронетранспортеры (БТР), в основном на колесной базе.

Однако уже в середине 1950-х годов возникает реальная угроза применения оружия массового поражения (ОМП). Тогда становится понятно, что между танком и БТР нужен еще один вид бронетехники, который может не только перевозить пехоту, защищая ее в дороге, но и поддерживать наступление мощным огнем. БТР же, часто не вооруженные стационарным орудием, оставались, по сути, только транспортом, задачей которого было доставить к месту назначения как можно больше мотострелков. А уже на поле боя личный состав должен был идти под прикрытием танков или ехать на них, как в ходе Великой Отечественной войны, что в условиях применения ОМП было чревато большими человеческими потерями.

Советский БТР M3A1 Scout Car американского производства, поставлявшийся по ленд-лизу, проезжает по разрушенной улице Вены. Фото: Евгений Халдей

Так появляется идея боевой машины пехоты (БМП), способной защитить экипаж и пассажиров от стрелкового оружия и поражающих факторов ОМП, обладающей высокой огневой мощью, в том числе против танков, и достаточной подвижностью. С появлением такой машины менялась тактика применения мотострелковых подразделений, которые теперь меньше зависели от поддержки танков. А если у БМП появлялась возможность воздушного десантирования и преодоления водных преград, то она становилась практически универсальным средством.

«Копейка» пехоту бережет

В конце 1960-х годов советские военные и инженеры активно изучают мировой опыт БТР и формируют техзадание на новый вид техники. Так как БМП планировалось строить массово, одним из важных условий была ее экономичность. Оптимальной считалась вместимость в 7-10 человек, плюс экипаж в составе водителя и оператора стационарного оружия. Предполагалась возможность ведения боя из машины. Большое внимание уделялось вооружению БМП.

В конкурсе принимали участие Завод имени Лихачева, Волгоградский тракторный завод, Курганмашзавод и Челябинский тракторный завод. Работа последнего и победила в итоге, став в дальнейшем знаменитой БМП-1, принятой на вооружение в 1966 году и повлиявшей на дальнейшее развитие бронетехники в мировом масштабе. Именно ее компоновка стала классической для машин этого класса, а аналогичные модели появились за рубежом только спустя пять лет.

Основным оружием БМП-1 являлось гладкоствольное полуавтоматическое орудие 2А28 «Гром» калибра 73 мм. С ним был спарен 7,62-мм пулемет ПКТ, а на стволе орудия установлен ПТРК «Малютка». Таким образом оператор БМП-1 мог поражать различные виды целей: от живой силы до практически любого танка тех лет. А самое широкомасштабное боевое применение машины пришлось на войну в Афганистане.

Уникальная «Копейка», как ее прозвали в армии, до сих пор стоит на вооружении в России и других странах несмотря на то, что отдельным экземплярам уже более 40 лет. Производилась БМП-1 в Польше, Чехословакии, Китае, Индии. С 1966 по 1983 годы было выпущено более 20 тыс. единиц. А количество созданных на ее базе модификаций, модернизаций и других машин не поддается исчислению.

«Шайтан-арба» из Кургана

Закрепила успех новой боевой единицы принятая в 1980 году на вооружение БМП-2. Она также широко применялась в конфликте на территории Афганистана, наводя ужас на противника, за что моджахеды называли ее не иначе как «шайтан-арбой».

Разработкой следующего поколения занимался Курганмашзавод, с 1966 года выпускавший БМП-1 крупными сериями. Перед конструкторами стояла задача увеличить мощность оружия, так как защита танков к этому времени эволюционировала, и добавить защитных свойств самой машине. И все это нужно было сделать в кратчайшие сроки.

Фото: Минобороны РФ

В БМП-2 появилась двухместная башня, в которой, кроме оператора-наводчика, теперь помещался командир отделения, получивший максимальный обзор. Вооружили новую машину 30-мм автоматической пушкой, спаренной с 7,62-мм автоматом, а малоэффективную «Малютку» заменили на ПТРК «Фагот». Новую пушку разработал В.П. Грязев из тульского КБ приборостроения всего за полгода, взяв за основу свои авиационные наработки. Автоматическая пушка впервые устанавливалась на машины этого класса.

И пару слов о том, почему машина была так успешна в ходе Афганского конфликта. Ее спаренная установка имеет максимальный угол возвышения 75 градусов, угол склонения − 5 градусов, а «мертвая зона» составляет всего 22 м впереди корпуса машины. Из-за высокого угла подъема пушка могла стрелять по горам, где моджахеды устраивали засады и огневые точки, чтобы разбивать наши колонны.

БМП-2 получилась эффективной, простой в эксплуатации и в обучении, отлично показала себя в боевых действиях. Она поставлялась в десятки стран и стоит на вооружении и в наше время.

Поколение «3» и «3+»

Появление у вероятного противника нового оружия и развитие военной науки в целом уже в конце 1970-х годов требовали создания следующего поколения БМП. Для того чтобы сформировать задел на будущее, нужно было значительно повысить все основные характеристики машины − огневую мощь, защищенность и подвижность. Поэтому разработка третьего поколения началась еще тогда, когда БМП-2 только проходила испытания.

БМП-3 стала итогом многолетней работы Курганмашзавода в этом направлении. По новому заданию требовалось увеличить броневую защиту, чтобы машина могла противостоять новейшему вооружению НАТО и при этом сохранить плавучесть. Для этого пришлось изменить компоновку: традиционное для БМП переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения было заменено кормовым – по «танковой» схеме.

Фото: Антон Тушин

Специально для БМП-3 была разработана дизельная силовая установка УТД-29. А с 1980-х годов на БМП-3 впервые в стране для подобных машин применяется полуавтоматическая коробка передач. Для повышения живучести новой машины был разработан специальный сплав − бронеалюминий АБТ-102, под выпуск которого открыли целый завод.

Объединенное в одном башенном блоке вооружение состоит из 100-мм пусковой установки, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета. Ракетную установку и пушку разработал все тот же Василий Грязев из КБ приборостроения. Впервые в мире на БМП была применена автоматизированная система управления огнем, решившая поставленную задачу стрельбы на ходу.

БМП-3 – единственная боевая машина пехоты, которая сегодня оборудуется системами активной защиты. Решена была и задача работы машины в условиях применения оружия массового поражения − у БМП-3 герметичный корпус и специальная вентиляционная установка.

В итоге БМП-3 получилась очень сбалансированной по всем самым важным параметрам машиной: быстрой, защищенной и прекрасно вооруженной. В 1990-е годы, когда гособоронзаказ в стране значительно упал, именно БМП-3 удержала Курганмашзавод на плаву: высокие качества машины обеспечили стабильные заказы зарубежных покупателей. Экспортные машины укрепили армии полутора десятков стран. Только в ОАЭ было поставлено около 600 единиц. По совокупности характеристик у БМП-3, принятой на вооружение в далеком 1987 году, до сих пор нет конкурентов в мире.

БМП «Манул». Фото: Правительство Курганской области

Параллельно с поставками машины для Минобороны РФ Курганмашзавод продолжает работать над улучшением тактико-технических характеристик изделия. В 2020 году курганцами был представлен вариант БМП «Манул», который можно назвать переходным к четвертому поколению. Машина будет оснащаться более мощным двигателем УТД-32Т, размещенным в передней части. «Манул» станет универсальной платформой для создания техники различного назначения, в том числе БМП для морской пехоты. Работы над новым поколением БМП ведутся с учетом опыта применения бронетехники в ходе СВО на Украине.