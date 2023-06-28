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РИА Новости

Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: © РИА Новости / Елена Копылова

Лукашенко заявил, что ликвидация Пригожина привела бы к гибели мирных людей

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина нельзя было ликвидировать, поскольку бойцы группы умеют друг за друга постоять, а в результате такого противостояния могли бы погибнуть мирные люди.

Лукашенко ранее во вторник заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил ему не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения "мочить".

"Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: (теоретически – ред.) "замочить" можем, я и Путину сказал: "замочить" можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю (президенту РФ – ред.): "Не делайте этого". Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята умеют друг за друга постоять… и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на всё. Тоже можем "замочить". Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самая подготовленная в армии единица. Кто с этим станет спорить? Военные мои тоже понимают это, и у нас в Беларуси нет таких (настолько подготовленных – ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Он подчеркнул, что, "прежде чем "мочить", надо подумать, что будет завтра". "Надо посмотреть дальше своего носа, особенно ура-крикунам (в России – ред.), которые сегодня топчутся на этой теме", - заявил Лукашенко.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. Тогда же он сказал, что Пригожину в стране предоставлены гарантии безопасности. При этом белорусский лидер отметил, что глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин хотел, чтобы такое подразделение, как бойцы ЧВК "Вагнер", было в армии республики.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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