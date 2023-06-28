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Военное обозрение

СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации впервые нанесли удары по военным объектам боевиков киевского режима при помощи тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник"

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкую прессу, предположительно ударный дрон С-70 использовался для нанесения авиаударов по объектам ВСУ, расположенным на территории Сумской области.

Источник изображения: topwar.ru

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" совершил свой первый полет в 2019 году. По данным источников, масса беспилотника составляет около 20 тонн. Размах крыльев аппарата составляет 19 метров, максимальная заявленная дальность полета составляет 6 тысяч километров, при этом "Охотник" способен развивать скорость до 1400 км/ч. Дрон способен нести в своих внутренних отсеках и на внешних узлах подвески управляемые авиабомбы, ракеты, а также свободнопадающие бомбы.

По озвученному в августе 2022 года прогнозу военного обозревателя американского портала 19FortyFive Питера Сучиу, российская армия все чаще использующая беспилотники в зоне проведения спецоперации на Украине, начнет применять С-70 "Охотник" в течение 2023 года.

Также сообщалось, что на мощностях Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова планировалось наладить производство корпусов для тяжелых беспилотников этого типа. Для этого была произведена модернизация оборудования предприятия. Тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник" разрабатывался по заказу МО РФ с 2012 года.

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2 комментария
№1
28.06.2023 10:10
А турки прям самые информированные?!
0
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№2
28.06.2023 13:26
Вот теперь нам для полного счастья надо загрузить планирующие ФАБ-100 в его отсеки и внешние подвески для пусков в течении ночи по всему своему участку с целями и как было 80 лет назад отчитаться на фото результатами бомбежки. Вот Ланцетами обнулили 300 обьектов  в СВО в этом году, спасибо разработчикам и конструкторам А.Захарова, заменивших авиаполк в такое важное время и это навсегда(пока на 30 лет по планам НАТО).
Это что, один Су-70 означает тоже эскадрилью в деле с оператором в резиновой или в Новосибе.
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