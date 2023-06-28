Макрон протянул руку БРИКС. Бойтесь этого троянского коня

Пожелание Макрона участвовать в саммите БРИКС в ЮАР вызвало споры: чего хочет француз на саммите "глобального большинства"? Автор статьи в Agoravox убежден, что за этим маневром Макрона и за недавней поездкой в КНР Блинкена стоят самые коварные планы. На самом деле Запад воюет с Россией и Китаем.

Сейчас становится совершенно ясно, что перед лицом своих главных противников западный истеблишмент стремится во что бы то ни стало не только навредить всемирному освобождению прежде угнетенных наций. Продвижению этого освобождения в последние годы стала вовсю помогать многополярность сегодняшнего мироустройства. А у западных элит появилась новая проблема: их обещания и прочая риторика больше никого не вводят в заблуждение. Вера в "цивилизованный Запад" ушла — и это хуже любого сокращения превосходства США, ЕС и их союзников в военном или экономическом отношении.

Недавно появились сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить его, французского президента, для участия в саммите БРИКС этим летом. Глава французской дипломатии, находящаяся с визитом в ЮАР, подтвердила это намерение.

Однако красивые слова руководителей французского правительства о необходимости диалога и партнерства вряд ли кого заставят обмануться. Парижу в его нынешнем состоянии абсолютно нечего делать среди стран-членов БРИКС, а также рядом с теми странами, кто хочет честным путем вступить в организацию в ближайшем будущем.

Однако нынешняя игра Макрона (а с ним и всего Запада) и выбранный для нее момент — все это отнюдь не случайно. Как и недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Эти судорожные попытки "псевдодиалога" с Востоком (Не-Западом) делаются лидерами западного мира в то самое время, когда само "западное меньшинство" на нашей планете становится все более радикальным и воинственным. Лидеры США и ЕС напрямую говорят о необходимости противостоять основным мировым державам Не-Запада: России, Китаю и нескольким еще крупным государствам (все тот же БРИКС). Одновременно подавляющее планетарное большинство (все тот же Не-Запад) категорически не приемлет попытки некоторых ностальгирующих по "однополярности девяностых" западных политиков вернуть нас обратно в девяностые. То есть во времена этой самой однополярности — к ситуации, когда глобализационные процессы управлялись в интересах США и американских союзников.

И все это происходит в то время, когда растет количество как раз не-западных мирных инициатив насчет украинского конфликта, который на самом деле является конфликтом между НАТО и Россией. Отметим: умножение числа африканских, китайских и других миротворцев здесь идет как раз вразрез с планами Запада.

Вообще говоря, многие сегодня понимают, что рассматриваемый конфликт — это не просто прокси-война со стороны НАТО, то есть такой вариант противостояния, когда агенты НАТО противостоят войскам Москвы. Во-первых, все чаще заметно прямое присутствие натовцев в зоне боевых действий. Во-вторых, все яснее становится: это война того самого западного меньшинства против планетарного большинства, представленного странами — сторонниками многополярности. Самые крупные страны-сторонники этой многополярности и объединены в организации БРИКС. И это не только моя точка зрения — такой же теории придерживается и бывший президент ЮАР Джейкоб Зума.

Бывший глава ЮАР считает — к счастью для БРИКС и к несчастью для НАТО — что альянсу не удастся сломить БРИКС. Никого сегодня в мире, а тем более на пространстве, где пытается строить все больше суверенных государств незападное большинство, не скроется один важный факт. Вот он: любой диалог не только с лицемерами и наглецами, но и с фактическими поджигателями войны невозможен.

Когда всем ясно, что Париж является настоящим вассалом Вашингтона, а также полностью вовлечен в войну НАТО против России, становится ясно и то, как поступить с заявкой Макрона на участие в саммите БРИКС. Совершенно очевидно, что не нужно этого троянского коня пускать в осажденную Трою, даже если он будет там только "слушать". Мир в целом возлагает на БРИКС огромные надежды. Что касается предполагаемой пешки натовской оси и твердой ностальгии по однополярности, то понятно, что Макрон не имеет абсолютно никакого отношения к саммиту, имеющему очень большое значение для будущего мира. Как и любой другой сторонник западно-натовского неоколониализма.

Автор: Патрис Браво (Patrice Bravo)