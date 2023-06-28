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Известия.ru

Лукашенко поставил задачу Минобороны и КГБ определить алгоритм применения ТЯО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Лукашенко: военное руководство Белоруссии создаст алгоритм применения ядерного оружия

Минобороны и КГБ Белоруссии поставлена задача определить алгоритм применения тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу 27 июня.

По его словам, основа заключается в том, чтобы использовать ядерное оружие в случае нападения на территорию страны. При этом глава республики добавил, что несет персональную ответственность за сохранность ТЯО.

«С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (Виктор, первый замминистра обороны — Ред.) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия», — приводит слова президента БелТА.

Кроме того, он добавил, что российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в стране.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ядерного оружия. При этом президент отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия. По его словам, этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он объяснил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.


Позднее, 25 мая, Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

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Шойгу Сергей
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