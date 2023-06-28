Дуда: Польша негативно относится к данным о выводе "Вагнера" в Белоруссию

Данные о выводе группы "Вагнер" в Белоруссию Польша считает весьма "негативными сигналами", сказал представителям прессы Анджей Дуда, президент республики, перед поездкой в Гаагу, где он хочет встретиться с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, и несколькими лидерами стран альянса.

"Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это все для нас является очень негативными сигналами", — заявил Дуда.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании "Вагнер" захватили штаб ЮВО (Южный военный округ). Это произошло на фоне заявлений основателя компании Пригожина о ракетно-бомбовых ударах, якобы нанесенных российскими ВС по лагерям ЧВК "Вагнер". Эти обвинения опровергли и в министерстве обороны, и в Федеральной службе безопасности.

Позднее Александр Лукашенко, президент Белоруссии, по согласованию с президентом России переговорил с Пригожиным, после чего в пресс-службе белорусского лидера передали, что руководитель ЧВК принял предложение остановить перемещение "Вагнера" по территории России и о последующих мерах по деэскалации.