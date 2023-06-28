Запад потеряет триллионы, если Россия ответит на подрыв "Северных потоков"

По словам Медведева, у России не осталось никаких препятствий воздерживаться от уничтожения западных подводных кабелей, пишет The Maritime Executive. Этот шаг обернется масштабными последствиями и лишит Европу и США триллионов долларов, утверждает автор статьи.

Неделю тому назад, когда украинское наступление набирало обороты, бывший российский президент Дмитрий Медведев сказал, что Москва в ответ на предполагаемую причастность Запада к подрыву газопроводов "Северный поток" может повредить подводные кабели, посредством которых Европа и США подключены к интернету.

Пока неясно, кто несет ответственность за инцидент на трубопроводах, но, согласно последним сообщениям СМИ, Соединенные Штаты заранее знали об этой операции, предположительно осуществленной украинцами, и передали эту информацию Германии и другим странам. Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя российского Совета безопасности и являющийся близким союзником президента Владимира Путина, заявил в Телеграме и Твиттере, что Москве больше ничто – даже в моральном плане – не мешает уничтожить эти кабели.

Эти слова могут показаться пустяком, так как Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия, но сбрасывать их со счетов не следует.

Подводные кабели – это объекты физической инфраструктуры, соединяющие цифровой мир. По дну океана проложены сотни оптоволоконных кабелей, некоторые толщиной с садовый шланг. Они позволяют в режиме реального времени передавать данные и сигналы связи по всему миру. Эти кабели обеспечивают около 99% интернет-трафика, а также телефонную связь, передачу данных и так далее. Все это позволяет функционировать нашей современной жизни. Первый подводный телеграфный кабель проложили в 1858 году, а сегодня их почти 400. Большинство принадлежит коммерческим компаниям, которые их и эксплуатируют.

Не исключено, что заявление Медведева – это просто бряцание оружием. Но если Россия осуществит эти угрозы и перережет подводные кабели, последствия будут масштабными и наступят незамедлительно.

Из-за такой диверсии люди лишатся телефонной связи, стриминговых сервисов, а также возможности обмениваться сообщениями и видео. Службы здравоохранения и экстренной помощи потеряют связь друг с другом и с населением. Во многих случаях они уже не смогут отвечать на просьбы о помощи и уж тем более координировать свою работу и реагировать на крупные кризисы.

Отключатся системы платежей и банкоматы. Триллионы долларов исчезнут из экономики Европы и США, так как банки будут отключены от глобальной финансовой системы. Экономические последствия ощутит весь мир. Закроются рабочие места и компании, связанные с интернетом. Образовательным учреждениям будет сложно проводить онлайновое обучение. Это помешает студентам и школьникам получать образование и ограничит их доступ к знаниям и ресурсам.

Онлайн-торговля тоже окажется под ударом. Перебои в работе цепочек снабжения усугубятся, жизненно важные продукты окажутся в дефиците. Обычные магазины лишатся связи с поставщиками, а это приведет к нехватке продовольствия и прочих товаров первой необходимости.

Перестанет работать и важнейшая национальная инфраструктура, такая как линии электропередачи, транспортные сети и системы водоснабжения, поскольку все они зависят от передачи данных в режиме реального времени, а передача эта осуществляется по подводным кабелям.

На ремонт поврежденных кабелей уйдет какое-то время. Это станет испытанием для общественного порядка в пострадавших странах, так как население, не получая жизненно важные услуги, начнет испытывать все больше недовольства.

НАТО воспринимает эту угрозу вполне серьезно.

Вскоре после заявлений Медведева альянс объявил о создании нового центра в Британии, который будет заниматься слежением и защищать от российских диверсий против критической интернет-инфраструктуры. Российский ВМФ активно наносит на карты идущие вокруг Европы подводные кабели и уже довольно давно развивает потенциал проведения подводных операций. Но есть и хорошая новость. Россия вряд ли обладает возможностями для нанесения катастрофических по своим масштабам ударов по подводным кабелям. Такие кабели проложены по всему миру в международных водах, а это значит, что полностью лишить Европу и США доступа к интернету будет трудно.

Но современный мир находится в полной зависимости от цифровых подключений, которые обеспечивают подводные кабели. Реальность такова, что даже единичный или примитивный российский удар по нескольким важнейшим кабелям или узким местам может вызвать существенные перебои по всей Европе и в США.

Любая попытка Москвы повредить подводные интернет-кабели станет абсолютно несоразмерным ответом на предполагаемую причастность Запада к подрыву "Северного потока".

Такой шаг не только ослабит региональную стабильность, но и поставит мир на грань всеобъемлющего конфликта.

Автор статьи: Мерседес Пейдж (Mercedes Page)

Мерседес Пейдж – старший научный сотрудник Австралийского института стратегической политики. Ранее она работала в австралийском министерстве иностранных дел и торговли.