Путин заявляет о крупных потерях ВСУ в бронетехнике

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Потери украинских войск с начала так называемого контрнаступления составили 259 танков, 780 бронемашин, а только на ореховском направлении за семь последних дней - 280 единиц боевой техники, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас только поступили уточненные сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин - 790, а только на ореховском направлении, которое он считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 109 бронемашин", - сказал президент во вторник на встрече с военнослужащими Минобороны РФ.