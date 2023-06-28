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ТАСС

Шойгу заявил, что Куба остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна

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Флаги Кубы и России .

По словам министра обороны РФ, российско-кубинские отношения находятся на подъеме

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Гавана была и остается важнейшим союзником Москвы в регионе Карибского бассейна, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в российской столице с министром Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопесом Мьерой.

"Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", - сказал глава российского военного ведомства.

Как отметил Шойгу, сегодня российско-кубинские отношения на подъеме. Достигнут высокий темп развития политического диалога между странами. В текущем году Кубу с официальными визитами посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Mappeрo.

Россия совместной с Кубой планирует развивать проекты в военно-технической области, заявил Шойгу.

"Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях. <…> Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского военного ведомства.

Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог. В 2023 году Кубу с официальными визитами посетили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В свою очередь премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo посетил с официальным визитом Москву.

Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, заявил Шойгу.

"В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", - сказал он.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов. 

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Лавров Сергей
Патрушев Николай
Шойгу Сергей
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