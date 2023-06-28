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РИА Новости

"Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии, заверил Лукашенко

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Лукашенко: Россия завезла большую часть ядерного оружия, но "Вагнер" не будет его охранять

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Бойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь... Охраняют россияне и белорусы", - приводит слова Лукашенко информагентство Sputnik.

Президент подчеркнул, что подобные заявления насчет ЧВК являются обычным вбросом. "Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - сказал белорусский лидер.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

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