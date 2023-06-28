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Лукашенко призвал не бояться прихода сотрудников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» могут поделиться с Белоруссией своим боевым опытом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает нужным бояться прихода сотрудников ЧВК «Вагнер» в республику. Об этом он сказал во вторник, 27 июня, на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным.


По слова белорусского лидера, республика подходит к этому событию прагматично.

«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться», — сказал он.

Лукашенко назвал бесценной информацию о боевом опыте сотрудников ЧВК «Вагнер».

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — добавил президент Белоруссии.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Путин 26 июня в ходе своего обращения к россиянам поблагодарил сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Глава государства предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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