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РИА Новости

Лукашенко призвал не отправлять никого в тюрьму после мятежа

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Лукашенко считает, что после мятежа необходимо остыть и перевернуть страницу истории

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая во вторник о переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, заявил, что не нужно никого заключать в тюрьму - по словам белорусского лидера, сейчас "надо остыть и перевернуть страницу".

"Сейчас никого не надо сажать. Это я обращаюсь к россиянам - ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время - если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать", - приводит слова Лукашенко информагентство Белта.

"Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно - как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали этому значения", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что это только начало. "Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники тоже сделают определенные выводы... Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые", - констатировал белорусский лидер.

Президент Белоруссии также выразил мнение, что произошедшая на выходных в России ситуация является уроком для всех. "Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК "Вагнер" и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок", - сказал он.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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