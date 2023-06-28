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Известия.ru

Путин заявил о необходимости боевого опыта для руководства ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Костяк руководства Вооруженных сил (ВС) РФ должен формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с российскими военными во вторник, 27 июня.


«Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе, конечно, и в авиационной ее части», — подчеркнул президент.

Ранее, 26 июня, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне спецоперации. Кроме того, министр обороны в ходе совещания с командованием группировки «Запад» отметил высокую эффективность действий военных. Он поручил продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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