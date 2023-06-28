Золотов объяснил быстрое продвижение "Вагнера" по стране концентрацией сил у Москвы

Глава Росгвардии уточнил, что в городе "был сосредоточен кулак для отражения"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бойцы ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории страны, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", - сказал он.

Глава Росгвардии подчеркнул, что постоянно находился на связи с президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями федеральных органов исполнительной власти.

"Они бы к Москве подошли, но Москву бы они не взяли", - сказал он. "Мы всегда опасаемся провокаций в Москве. Мы всегда к ним готовимся. Любая провокация, любой митинг, если они несут угрозы стране, будут отражены и подавлены", - сказал он.

Золотов подчеркнул, что понимание, что "Вагнер" не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.