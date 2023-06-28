Войти
ТАСС

Золотов объяснил быстрое продвижение "Вагнера" по стране концентрацией сил у Москвы

595
0
-1
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Глава Росгвардии уточнил, что в городе "был сосредоточен кулак для отражения"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бойцы ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории страны, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", - сказал он. 

Глава Росгвардии подчеркнул, что постоянно находился на связи с президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями федеральных органов исполнительной власти. 

"Они бы к Москве подошли, но Москву бы они не взяли", - сказал он. "Мы всегда опасаемся провокаций в Москве. Мы всегда к ним готовимся. Любая провокация, любой митинг, если они несут угрозы стране, будут отражены и подавлены", - сказал он.

Золотов подчеркнул, что понимание, что "Вагнер" не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
Похожие новости
28.06.2023
Минобороны заявило о передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» Вооруженным силам
07.02.2022
Россия не оккупирует Украину, даже если захочет
06.05.2020
Элите не нужна сильная Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 17:04
  • 52200
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 17:01
  • 5
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:44
  • 18
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:47
  • 5
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм
  • 28.06 13:26
  • 2
СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО
  • 28.06 13:23
  • 2
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 28.06 13:10
  • 1
Запад потеряет триллионы, если Россия ответит на подрыв "Северных потоков"
  • 28.06 13:08
  • 3
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 20:18
  • 2561
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко