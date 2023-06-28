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Известия.ru

«Вы фактически остановили гражданскую войну»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

Владимир Путин поблагодарил военных и силовиков, пресекших попытку вооруженного мятежа

России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО из-за попытки мятежа, заявил Владимир Путин 27 июня, выступая перед представителями силовых структур, обеспечивших порядок и законность во время субботних событий. Это стало возможно благодаря слаженной работе военных и силовиков, которые смогли стабилизировать ситуацию. Также их четкая работа позволила избежать жертв среди населения. В результате люди, которых в мятеж втянули, поняли, «что армия и народ — не с ними», подчеркнул президент. В этот же день он провел отдельную встречу с военнослужащими Минобороны, на которой рассказал о неудачах украинского контрнаступления и прояснил детали финансирования ЧВК «Вагнер».

Соборная речь

27 июня Владимир Путин снова выступил с обращением. Правда, в этот раз его речь была адресована конкретно силовикам. На Соборной площади собралось более 2,5 тыс. человек. В Кремль приехали подразделения Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок 24 июня и участвовали в пресечении мятежа.

В своем выступлении президент отметил, что погибшие 24 июня военные летчики с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Он попросил собравшихся почтить их память минутой молчания.


В момент попытки вооруженного мятежа российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств фактически уберегли страну от гражданской войны, предприняв усилия для того, чтобы отстоять безопасность людей. Обращаясь к собравшимся, президент назвал их настоящими защитниками, которые в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос.

Владимир Путин выступает с обращением перед личным составом подразделений Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа

Источник изображения: Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

— Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну, — заметил Владимир Путин. — В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее.


Военные и силовики обеспечили прочность тыла Вооруженных сил, в результате чего властям не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО.

— Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО, — заявил глава государства.

Именно быстрая и четкая работа во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.

Военнослужащие перед обращением президента РФ Владимира Путина на Соборной площади

Источник изображения: Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

— Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними, — сказал президент.

Изменение вооружения

После выступления президента, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о возможности получения ведомством танков и дальнобойного оружия.

— У нас есть подразделения и артиллерии, и минометные, у нас есть и боевые вертолеты, <...> но у нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия <...>. Мы это (танки и дальнобойное оружие. — «Известия») будем уже вводить в войска, не поднимать [вопрос], а вводить. Вот сейчас будем пытаться, зависит от финансирования, — заявил Виктор Золотов, добавив, что этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным.


Одна из главных целей Росгвардии заключается во внутренней защите России, поэтому федеральная служба вооружена, например, бронемашинами, сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Иван Шмелев на Соборной площади перед выступлением Владимира Путина

Источник изображения: Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev

— Однако то, что произошло у нас 24 июня, показало, что иногда некоторые угрозы могут исходить в том числе от тех, кто имеет тяжелое вооружение. Понятное дело, что Росгвардия, которая отвечает за нашу безопасность, должна иметь комплекс вооружений, который соответствует вызовам времени. Иметь их и уметь ими пользоваться. Появление тяжелой техники сделает Росгвардию сильнее и эффективнее, — отметил Алексей Леонков.

Обеспечение государством

Чуть позже Владимир Путин отдельно встретился с военнослужащими Минобороны. Президент поблагодарил министерство за подавление вооруженного мятежа, отметив его особую роль в успешном результате.

— Как всегда бывает в таких случаях — всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это как Верховный главнокомандующий хочу выразить вам слова благодарности. Я хочу, чтобы было понятно и ясно, о чем шла речь и о чем я говорю сейчас, — сказал глава государства.


При этом он заметил, что в случае успеха мятежа многие достижения СВО были бы попросту утрачены. Однако сейчас, по словам президента, именно Киев испытывает проблемы. С начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Минобороны РФ в Кремле

Источник изображения: Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Tereshchenko

— Только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102, — сообщил Владимир Путин.


Вместе с тем президент заметил, что из тех, кто отличился в операции на Украине, должен формироваться костяк руководства Минобороны России.

Во время встречи были затронуты вопросы, касающиеся работы ЧВК «Вагнер». В России всегда с уважением относились ко всем бойцам группы, их содержание полностью обеспечивалось государством, заметил президент.

— Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство выплатило компании «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей, — сообщил Владимир Путин.


При этом собственник компании «Конкорд» через Военторг за год получил, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей, заметил президент. «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или украл поменьше. Но, безусловно, мы будем с этим со всем разбираться», — подчеркнул Путин.


Любовь Лежнева

Богдан Степовой

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Украина
Компании
Военторг
Минoбороны РФ
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