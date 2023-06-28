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ЦАМТО

ВС Аргентины оценивают возможность покупки вертолетов H-215M

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Тяжелый вертолет Н215
Тяжелый вертолет Н215.
Источник изображения: asdnews.com

ЦАМТО, 27 июня. В рамках Парижского авиасалона командование ВВС Аргентины подписало протокол о намерениях, предусматривающий возможность покупки вертолетов H-215M компании Airbus.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на французские СМИ, министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел переговоры с начальником штаба ВВС Аргентины бригадным генералом Ксавье Хулианом Исааком с целью ускорить процесс приобретения вертолетов H-215M, предназначенных для сухопутных войск.

Командование Сухопутных войск Аргентины является крупнейшим оператором вертолетов в составе Вооруженных сил страны. На вооружении состоят вертолеты UH-1H (около 24 ед.), UH-1H "Хью-2", Белл-212, Белл-206B-3 и AB-206B-1. Также имеются два SA-315B "Лама", но только один из них находится в пригодном к полетам состоянии.

В июне прошлого года было заявлено о заинтересованности ВС Аргентины в покупке четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" в рамках американской программы "Зарубежные военные продажи" (FMS), однако проект, предположительно, завершился неудачно. Вертолеты предназначались для командования армейской авиации и ВВС Аргентины.

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Страны
Аргентина
США
Франция
Продукция
Bell-212
CH-47 "Чинук"
UH-1 Iroquois
Компании
Airbus
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