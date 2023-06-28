Минобороны Индии пока не согласовало стоимость приобретения в США БЛА MQ-9B

ЦАМТО, 27 июня. Минобороны Индии 25 июня подтвердило, что Совет по оборонным закупкам (DAC) 15 июня предоставил "одобрение необходимости закупки" (AoN) в США 31 БЛА MQ-9B (включая 16 ед. "СкайГардиан" и 15 ед. "СиГардиан") в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Одобрение предусматривает поставку необходимого количества БЛА вместе с сопутствующим оборудованием.

Ориентировочная стоимость закупки, определенная властями США, составляет 3,072 млрд. долл. Тем не менее, как заявляет МО Индии, эта цена будет обсуждаться после получения одобрения продажи от властей США. Министерство обороны сравнит стоимость приобретения с лучшей ценой, предложенной General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) другим странам. Закупка находится в процессе реализации и будет завершена в соответствии с установленной процедурой.

В соответствии с положениями программы FMS, правительству США будет отправлено письмо с запросом (LOR), в котором будут указаны требования к БЛА для трех видов ВС Индии, подробная информация об оборудовании и условия закупки. На основании данного запроса правительство США и Министерство обороны Индии согласуют и подпишут письмо с предложением и принятием предложения (LOA), в котором будет изложен перечень оборудования и условия его закупки в рамках программы FMS.

Министерство обороны Индии опубликовало данную информацию в связи с появлением в социальных сетях "спекулятивных сообщений", касающихся стоимости и других условий покупки БЛА. Как заявлено, они являются неуместными, имеют скрытые мотивы и направлены на срыв надлежащего процесса приобретения. Цена и другие условия покупки еще не согласованы и подлежат обсуждению.

В связи с этим МО Индии просит "не распространять ложные новости/дезинформацию, которые могут оказать серьезное влияние на моральный дух ВС Индии и отрицательно сказаться на процессе их комплектования".

Комментарий ЦАМТО:

Как предполагается, СВ и ВВС Индии получат по восемь БЛА "СкайГардиан", а все 15 БЛА "СиГардиан" будут поставлены ВМС Индии. Традиционно компания-поставщик обеспечивает реализацию офсетной программы в объеме не менее 30% от стоимости закупки. Более того, власти Индии стремятся обеспечить максимально возможный объем производства БЛА и сопутствующего оборудования на территории страны.