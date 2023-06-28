Золотов допустил, что Запад заранее знал про вооруженный мятеж в РФ

Директор Росгвардии добавил, что из "стана Пригожина" шли "информационные вбросы"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов допускает, что страны Запада заранее знали про подготовку вооруженного мятежа в России и принимали участие в его подготовке.

"Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они знали за несколько недель до его начала", - сказал он.

Золотов также добавил, что из "стана Пригожина" шли "информационные вбросы, <...> узконаправленные о том, что готовится этот мятеж, и что он будет в период с 22 по 25 число, что собственно и произошло". "Это все говорит о том, что все это было инспирировано и Западом, и видно подбили на это самого Пригожина, а может его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", - сказал директор Росгвардии.

Кроме того, Золотов отметил хорошую работу спичрайтеров команды Пригожина, а также работу самого лидера ЧВК "Вагнер". "Очень грамотно, очень четко там было все организовано, и не исключаю, что там были работы спецслужб Запада", - подытожил он.

Золотов назвал слаженной и четкой работу личного состава Росгвардии во время событий 24 июня.

"Весь личный состав стоял насмерть. Весь личный состав Росгвардии, весь силовой блок великолепно работал - четко, слаженно и грамотно. Взаимодействовали в первую очередь с органами ФСБ, МВД, МЧС. Была слаженная и четкая работа", - сказал он журналистам.

Золотов подчеркнул, что страна не пойдет на поводу у мятежников. "Когда началась подготовка к отражению прихода этих мятежников, уже было все понятно. Более того, ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели", - добавил директор Росгвардии. На вопрос журналиста, отдал ли заначку он сам, Золотов ответил: "Да".

Директор Росгвардии рассказал, что во время событий минувших выходных рядом с ним были два сына, которые являются сотрудниками ведомства, а также 23-летний внук. "Мои дети и внук готовились, они были вместе со мной, а супруга дома была", - рассказал он, особо отметив, что "не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон".