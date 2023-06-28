Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" принесут пользу Белоруссии

Лукашенко заявил, что опыт бойцов ЧВК "Вагнер" будет полезен белорусским силовикам

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов "Вагнера" бояться нечего, их боевой опыт, если командиры этой ЧВК приедут в страну, будет полезен белорусской стороне.

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер", "Вагнер", "Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин (президент России - ред.) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

Он подчеркнул, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", - подчеркнул глава белорусского государства.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.