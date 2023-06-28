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РИА Новости

Лукашенко назвал приоритетную задачу силового блока

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Лукашенко назвал недопущение эскалации приоритетной задачей силового блока

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

"Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела. Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

По словам президента, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. "Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов… Вам известно, как это происходит сейчас. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой имитации – тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней", – заявил Лукашенко.

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