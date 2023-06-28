Корветы ТОФ "Громкий" и "Совершенный" зашли в южную часть Филиппинского моря

Экипажи кораблей провели совместные учения с элементами условного морского боя по отражению ракетной атаки "противника" с моря

ТАСС, 27 июня. Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в южную часть Филиппинского моря в соответствии с планом выполнения задач в рамках дальнего морского перехода, сообщила пресс-служба ТОФ.

Экипажи Корветов "Громкий" и "Совершенный" продолжают маневры в рамках укрепления партнерства и с демонстрацией присутствия в АТР. Во время морского перехода они провели учения с элементами условного боя по отражению ракетной атаки "противника".

Имитируемые воздушные цели были условно уничтожены зенитным ракетным комплексом, "вражеский" корабль подавлен артиллерийским огнем. Отмечается, что моряки-тихоокеанцы в рамках дальнего морского похода регулярно проводят различные учения и корабельные тренировки, оттачивая навыки и совершенствуя морскую выучку.

В Филиппинское море отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота зашел после преодоления Южно-Китайского моря.