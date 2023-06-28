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ЦАМТО

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

ЦАМТО, 27 июня. Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении правительственного пресс-центра.

В начале ноября Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило поставки оружия на Украину. В декабре законодатели ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи.

"Совет министров принял новый (второй) пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года. Утвержденный перечень соизмерим по объему с помощью из первого пакета", – сообщила пресс-служба.

Как отмечается, предоставление помощи не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.

Хотя состав первого пакета военной помощи Украине был засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, напоминает агентство.

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