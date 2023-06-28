Алжир получил ЗРК малой дальности "Тор-М2К"

ЦАМТО, 27 июня. Россия поставила Алжиру неназванное количество зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2К" с боевой машиной на белорусском колесном шасси повышенной проходимости МЗКТ-6922 с колесной формулой 6х6.

Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на размещенную в Twitter-аккаунте "kimo dial" фотографию с построением техники перед началом военных учений ВС Алжира.

"Тор-М2К" – экспортный вариант отечественного зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" с боевой машиной на колесном шасси, разработанным ОАО "Минский завод колесных тягачей". В состав боевых средств комплекса входят: боевая машина 9А331МК, два зенитных ракетных модуля 9М334 с восемью зенитными управляемыми ракетами 9М331, управляемых по четырем каналам.

Согласно базе данных ЦАМТО, в период 2008-2017 гг. Россия поставила Алжиру четыре дивизиона ЗРК дальнего действия С-300ПМУ-2 "Фаворит" (32 ПУ), восемь дивизионов ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" (48 ПУ), 38 пусковых установок зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Также велись переговоры по поставке ЗРК дальнего действия С-300ВМ "Антей-2500" и С-400 "Триумф".