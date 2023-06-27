Войти

Онлайн казино Pokerdom: обзор игровых автоматов

324
Онлайн-казино Покердом
Онлайн-казино Покердом.
Источник изображения: https://cazino-pokerdom.ru/

Огромная игротека, интересные акции, регулярные турниры, оперативная поддержка, быстрый вывод выигрышей – все это предлагает онлайн-казино Покердом Casino. Клуб открылся в 2021 году. За счет обширной рекламной кампании в рунете площадка быстро стала пользоваться спросом среди игроков из России и постсоветских территорий.


Как зарегистрироваться в игорном клубе


Для совершения платных ставок новому клиенту надо зарегистрироваться, а потом авторизоваться на официальной платформе. Открыть счет можно по телефону или через соцсети. Войдя в ЛК, гемблер должен в профиле указать email, запросить ссылку для подтверждения.

Основные правила:

  • Регистрация для игроков от 18 лет.
  • Создание только одного аккаунта.

Сайт казино Pokerdom не требуют идентификацию до первого получения выигрыша. Но если клиента заподозрят в каких-либо махинациях, деньги не выведут, пока пользователь не предоставит в службу безопасности фотографию паспорта.


Ассортимент софта и сертифицированные производители


В казино Покердом огромная коллекция программного обеспечения. Автоматы по душе найдут и новички, и профессионалы. В линейке классические версии и инновационные новинки. На портале разыгрываются прогрессивные джекпоты.


Производители:

  • Amatic.
  • Thunderkick.
  • Fantasma.
  • Spinomenal.
  • Kalamba Games и пр.

Помимо слотов игрокам доступны карточные игры – покер, рулетки, лото, блекджек. Есть виртуальные симуляторы, в которых можно заключать пари на теннис, футбол, лошадиные скачки, собачьи бега.


Лучшие игровые автоматы на деньги в казино Покердом


Самые «дающие» эмуляторы находятся на вкладке «Популярные игры». Это слоты с высокой отдачей и солидными коэффициентами выплат.


Рейтинг лучших автоматов в казино Покердом:

  • Lucky Cloverland. Производитель – студия Bgaming. Жанр – волшебство. Максимальная выплата в игре – 90 000 кредитов. Показатель теоретического возврата – 97,31%.
  • Rainbow Gold от студии Swintt. Популярный слот с тремя барабанами и одной линией для выплат. Предельная ставка на раунд – 225 монет.
  • Safari от компании Endorphina. Тематика – животные, путешествия. Барабанов – 5, активных линий – 50. На раунд можно поставить до 500 монет. Процент отдачи – 96%.
  • The Dog House Megaways. Эмулятор разработан студией Pragmatic Play. Барабанов – 6, возможная выплата – 1 200 000 кредитов. RTP – 96,55%. Бонус – бесплатные вращения.
  • Lost Treasure – слот от компании Popok Gaming подойдет для хайроллеров. Максимальная ставка – 25 000 монет. Процент отдачи – 96,56%. Волатильность – высокая. Количество полос – 243. Можно выиграть до 25 млн кредитов.

Плюсы и минусы азартного проекта


Казино Покердом – это неплохой клуб для азартного времяпрепровождения. Несмотря на молодость, площадка пользуется популярностью. Это обусловлено ее преимуществами:

  • Легальный правовой статус.
  • Ознакомительный режим слотов.
  • Лицензионные азартные продукты.
  • Постоянно проходят турнирные гонки.
  • Множество разнообразных акций.

Заведение Покердом ориентировано на честное сотрудничество с клиентами, поэтому стабильно платит. В сети отсутствуют отзывы, которые касаются массового обмана игроков, намеренной блокировки учетных записей и т.п.


Недостатки:

  • Мало привилегий для ВИП-игроков.
  • Скудное велком поощрение – 10%.
  • Не предлагается мобильный софт Айос, Андроид.

Покердом – идеальный вариант для русскоязычных клиентов. Пользователи могут играть на рубли, использовать карты Виза, МастерКард и кошельки Вебмани, Яндекс.Деньги, Пиастрикс для пополнения счета и вывода денег.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 18:20
  • 52117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.06 17:59
  • 2
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 27.06 17:37
  • 3
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
  • 27.06 11:47
  • 1
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 09:54
  • 2
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 27.06 06:04
  • 2
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 27.06 04:30
  • 1
Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.
  • 27.06 01:22
  • 1
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 26.06 22:51
  • 47
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 26.06 21:26
  • 9
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд