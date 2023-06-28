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ЦАМТО

Компания Baykar завершила сборку 500-го БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: Фото: baykartech.com

ЦАМТО, 27 июня. На предприятии Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret в стамбульском районе Башакшехир 25 июня состоялась церемония, посвященная завершению сборки 500-го БЛА "Байрактар TB2".

Хотя мероприятие было посвящено выпуску с конвейера "Байрактар TB2" с хвостовым номером T500, общее количество произведенных компанией и находящихся в стадии сборки БЛА, как заявлено, составляет 580 ед. (по всей видимости, в это число включены и другие типы БЛА, в частности, на церемонии были представлены разработанные компанией Baykar БЛА "Акинчи", "Байрактар TB3" и др.).

В ходе мероприятия главный технический директор компании Сельчук Байрактар поблагодарил производственную команду, создавшую БЛА, "который заслужил признание как самый экспортируемый беспилотный летательный аппарат в Турции и продемонстрировал свои возможности в различных частях мира".

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 150 кг, максимальная скорость – до 220 км/ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

По информации компании, "Байрактар TB2" превысил ранее поставленные БЛА турецкого производства рекорды продолжительности и высоты полета, совершив полет в течение 27 ч 3 мин. на высоте 27300 футов. Общий налет поставленных заказчикам БЛА превышает 600 тыс. ч.

Спрос на турецкие БЛА "Байрактар TB2" в Европе возрос после их применения в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине. Польша стала первой страной-членом ЕС и НАТО, которая приобрела данные БЛА. На сегодняшний дня Baykar подписала контракты на поставку БЛА "Байрактар TB2" в 30 стран мира, включая 4 страны НАТО и две страны ЕС. Покупка данных БЛА небогатыми странами для применения против бандформирований объяснима, однако, как показали боевые действия на Украине, в условиях наличия эффективной системы противовоздушной обороны "Байрактар TB2", являющиеся крупной малоскоростной целью, достаточно быстро поражаются различными средствами ПВО. По заявлению МО РФ, за время проведения СВО сбито около 100 БЛА "Байрактар TB2"

На днях сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия отказалась от закупки БЛА "Байрактар" в Турции, после того, как Анкара поставила их Силам безопасности Косово.

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