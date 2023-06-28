Politico: авиация РФ, минные поля и плохая погода препятствуют контрнаступлению ВСУ

По данным газеты, несмотря на обучение и западную помощь, украинские силы не будут сражаться так же, как силы НАТО

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Удары российской авиации, минные поля и плохая погода препятствуют продвижению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.

По ее данным, с украинской стороны нет намеренной задержки, продвижению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. Киев также признает, что хотел бы, чтобы контрнаступление продвигалось быстрее. По словам экспертов, мнение которых приводит газета, несмотря на обучение и западную помощь, украинские силы не будут сражаться так же, как силы НАТО.

Как заявил изданию советник министра обороны Украины Юрий Сак, сейчас украинские военные на разных участках "проводят активные операции по зондированию", чтобы "получить более четкую картину" о российской обороне. "Полученная информация будет учтена на следующих этапах наступления", - сказал он.

Как отмечает газета, в настоящий момент официальные представители США призывают Украину воспользоваться "окном возможностей" после мятежа ЧВК "Вагнер" и прорвать оборонительные позиции.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери Украины. В свою очередь газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации проинформировала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.