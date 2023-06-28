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ТАСС

Минобороны РФ досрочно получило по контракту многоцелевой вездеход ДТ-10ПМ "Витязь"

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ЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси гусеничного вездехода ДТ-10ПМ.
Источник изображения: МО РФ

Как отметили в концерне "Уралвагонзавод", это транспортное средство сочетает в себе такие качества, как высокая проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Машиностроительная компания "Витязь" (в составе концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") досрочно выполнила контракт с Минобороны РФ, отгрузив последнюю из заказанных машин - двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Машиностроительная компания "Витязь" досрочно выполнила контракт с Министерством обороны РФ, заключенный в рамках государственного оборонного заказа. На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин - двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, сочетание в этом транспортном средстве таких качеств, как высокая проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой, позволяют считать, что двухзвенные транспортеры "Витязь" не имеют аналогов.

"Его конструкция обеспечивает высокую проходимость во все времена года по труднодоступной местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети (болота, заболоченная местность, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы и т.п.), возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до минус 40 градусов, а также преодоление водных преград без специальной подготовки", - подчеркнули в УВЗ.

АО "Машиностроительная компания "Витязь" является одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях. Основанный в 1977 году, завод остается единственным в России производителем уникальных плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ "Витязь".

Концерн УВЗ - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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