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ТАСС

Канберра не будет поставлять Киеву бронеавтомобили Hawkei и БТР Bushmaster

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В ходе боев ВСУ лишилась множества единиц бронетехники, включая этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Фото Павла Сарычева\НГ-Online
В ходе боев ВСУ лишилась множества единиц бронетехники, включая этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Фото Павла Сарычева\НГ-Online.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что отправлять Украине нужно то оборудование, которое способно обеспечить наилучший результат на поле боя

СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что отказал Киеву в поставке бронированных автомобилей Hawkei и БТР Bushmaster, поскольку они не помогут украинским солдатам на поле боя. Соответствующее заявление глава правительства сделал во вторник.

"У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <...> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне", - указал Альбанезе. Он также отметил, что, даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять "оборудование, которое не обеспечит наилучший результат" на поле боя.

С аналогичным мнением выступил во вторник и министр обороны Австралии Ричард Марлз, заявивший, что Киев обратился к Канберре с "перечнем того, что, по мнению ВСУ, поможет что-то изменить на поле боя". "Мы проработали с ними, глубоко задумавшись о том, какая именно помощь сможет изменить ситуацию к лучшему, <...> и понимание этого легло в основу пакета помощи, о котором мы объявили вчера [26 июня 2023 года]", - сказал Марлз, добавив, что передача бронированных автомобилей Hawkei, запрошенных ранее Украиной у Австралии, "была сопряжена с определенными проблемами". Он подчеркнул, что власти Австралии "уже поставили довольно значительное количество БТР Bushmaster на Украину" и в рамках нового пакета помощи предусмотрели другое "оборудование, способное изменить ситуацию к лучшему".

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Австралии 90 новых бронированных автомобилей Hawkei и потребовала увеличить объем поставок БТР Bushmaster. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи со своим австралийским коллегой на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Резников сообщил, что стороны достигли "неофициальной договоренности относительно расширения военной помощи Киеву и машины Hawkei были номером один в списке требований".

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 56 бронемашин M113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M, а также противотанковое и другое оружие, кроме того, пообещав поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим власти Австралии обсуждают возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Общий объем финансовой помощи Канберры Киеву превысил 790 млн австралийских долларов ($527,7 млн), из них более 610 млн австралийских долларов ($407,5 млн) пошли на закупку вооружений. 

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Страны
Австpалия
Сингапуp
Украина
Продукция
F-18
Hawkei
M113 БТР
Компании
M777
MAN
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