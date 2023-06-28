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ТАСС

В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Базовая стоимость микроразведчика составляет около 70 тыс. рублей, сообщили в ОКБ "Беспилотного авиастроения"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Беспилотного авиастроения" разработало микроскопический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мультироторного типа для ведения разведки "Вектор-75", сухая масса которого составляет всего 21 грамм. Об этом ТАСС рассказали в организации.

"Всем известен микроаппарат Black Hornet весом 18 грамм, который имеют в распоряжении все военизированные подразделения НАТО. Мы создали микроскопический дрон "Вектор-75", сухая масса которого составляет 21 грамм, а масса в снаряженном состоянии - 32 грамма", - отметил разработчик. Полетное время аппарата составляет от четырех до семи минут. "В зависимости от типа полезной нагрузки", - отметили в ОКБ.

Норвежский беспилотник вертолетного типа считается самым миниатюрным беспилотным авиационным судном военного назначения в мире, стоимость его составляет порядка $200 тыс. "Считаем, что в будущем наша концепция должна заменить Black Hornet, так как решающим фактором в производстве является его низкая стоимость. Аппарат подобного назначения должен быть в большей степени одноразовым, так как современные системы РЭБ ведут довольно успешную борьбу с подобными БПЛА", - заявил собеседник ТАСС.

Базовая стоимость российского микроразведчика составляет около 70 тыс. рублей, но может варьироваться от конструкции рамы и защитного каркаса. Последний применяется в застройке или лесной местности. "К примеру, военным нужно узнать, на каком этаже в городской застройке находится противник, где его огневые снайперские точки или скрытые расчеты ПТУР. Наш аппарат способен летать на дистанцию до 1,2 км от точки взлета и практически не слышен на удалении свыше 15 м от человека. Также он может передавать картинку в режиме реального времени на пульт оператора или специальные видеоочки. А главное - его не жалко потерять, так как аппарат отличается низкой себестоимостью", - подчеркнули в организации.

ОКБ "Беспилотного авиастроения" - малая производственная компания, занимающаяся проектированием, созданием и летными испытаниями БПЛА различного типа для широкого спектра задач. 

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1 комментарий
№1
28.06.2023 13:34
Ничего себе низкой! В своё время некоторые маркетологи утверждали, что мобильники будут вытеснены AR/VR очками. Но одним из их недостатков является ограничение обзора, например, неудобно делать селфи. Микродрон - это одно из возможных решений. Его размер определяется качеством носимой камеры, при этом важна и цена. Помимо этого у решения есть и другие проблемы типа качества виртуальной клавиатуры и т.п. Но путь пройдёт идущий))
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