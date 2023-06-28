Войти
ТАСС

Илон Маск встревожен возможным втягиванием США в конфликт на Украине

505
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Jae C. Hong

Соответствующее мнение предприниматель выразил в ответ на сообщение своего советника Дэвида Сакса, в котором говорится о последствиях возможного подрыва Запорожской АЭС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск назвал тревожным более глубокое вовлечение США в конфликт на Украине. Он написал об этом в понедельник в социальной сети Twitter.

"Тревожно", - говорится в сообщении Маска. Это стало ответом на запись предпринимателя и советника Маска Дэвида Сакса, в котором он заявил, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.

"Если ЗАЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <...>. Такая динамика в прессе <...> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт", - написано в сообщении Сакса. Он отметил, что возможный подрыв ЗАЭС поднимет волну возмущения среди призывающих к "американизации" конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Проекты
ЯО
Похожие новости
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
15.01.2016
Договор о военном космосе столкнулся с разночтениями
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 17:04
  • 52200
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 17:01
  • 5
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:44
  • 18
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:47
  • 5
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм
  • 28.06 13:26
  • 2
СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО
  • 28.06 13:23
  • 2
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 28.06 13:10
  • 1
Запад потеряет триллионы, если Россия ответит на подрыв "Северных потоков"
  • 28.06 13:08
  • 3
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 20:18
  • 2561
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко