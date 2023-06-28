Войти
ТАСС

Пистолет-пулемет, стреляющий бронебойными пулями, могут включить в аварийный запас пилотов

546
0
+1
ПП-2000
ПП-2000.
Источник изображения: Ю. Ерёменко

ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ

КРОНШТАДТ, 27 июня. /ТАСС/. Пистолет-пулемет ПП-2000, производимый в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), проходит опытную эксплуатацию и рассматривается для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков, ПП-2000 позволяет создавать высокую плотность огня и стрелять бронебойными пулями. Об этом сообщил ТАСС представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Илья Сидоров.

"Пистолет-пулемет ПП-2000 в настоящее время проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ, по результатам которой будет принято решение о включении его в носимый аварийный запас военных летчиков. Изделие предназначено для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м", - сказал Сидоров на прошедшем Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По его словам, для стрельбы из пистолета-пулемета используются различные по мощности боеприпасы 9х19 мм, в том числе бронебойные 7Н31, производимые АО "КБП".

В мае в холдинге "Высокоточные комплексы" сообщали ТАСС, что партия ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. Там отметили, что оружие положительно прошло испытания по размещению в НАЗ военных летчиков и может сменить в нем укороченный автомат Калашникова АКС-74У за счет существенно меньших габаритных размеров и массы.

ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения (Тула) под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
ПП-2000
Компании
КБП
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Выставки
МВМС
Похожие новости
25.05.2023
Разработчик заявил об испытаниях ВКС пистолета-пулемета, которым могут вооружить летчиков
19.08.2019
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
19.08.2019
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
07.08.2013
Оружие двух стихий
26.02.2009
Пистолет-пулемет ПП-2000 будет принят на вооружение российской армии
13.10.2008
«ИЖМАШ» ГОТОВ УЖЕ СЕЙЧАС ПЕРЕВООРУЖИТЬ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ ПИСТОЛЕТОМ-ПУЛЕМЕТОМ «ВИТЯЗЬ»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 17:01
  • 52199
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 17:01
  • 5
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:44
  • 18
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:47
  • 5
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм
  • 28.06 13:26
  • 2
СМИ: Российская армия впервые применила тяжелый дрон C-70 «Охотник» в ходе СВО
  • 28.06 13:23
  • 2
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 28.06 13:10
  • 1
Запад потеряет триллионы, если Россия ответит на подрыв "Северных потоков"
  • 28.06 13:08
  • 3
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 20:18
  • 2561
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко