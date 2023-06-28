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ТАСС

Разработчик заявил об успешных испытаниях новой малогабаритной торпеды УМТ

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Источник изображения: Александр Демьянчук/ ТАСС

Торпеду можно размещать на необорудованных судах, сообщил представитель концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Михаил Кеттуев

КРОНШТАДТ, 27 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ, разработанная концерном "Морское подводное оружие - Гидроприбор", успешно проходит испытания. Об этом рассказал ТАСС представитель концерна Михаил Кеттуев в рамках Международного военного морского салона (МВМС-2023).

"Важно отметить, что концерн "Гидроприбор" освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно", - сказал он.

Представитель концерна добавил, что благодаря небольшим габаритам и сравнительно небольшому весу УМТ можно размещать как на катерах, вертолетах, беспилотниках, так и на необорудованных судах, для чего торпеда может продаваться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы. По его словам, все системы электронные и цифровые, что позволяет легко обеспечить стыковку с компьютерами носителей.

"Калибр у нее 220 мм, длина - 2 м. В этих торпедах достаточное количество взрывчатого вещества, если говорить в тротиловом эквиваленте, то это маленькое изделие несет до 35 кг взрывчатого вещества, - рассказал Кеттуев. - Дальность хода торпеды - до 5-7 км, скорость - до 27 узлов (примерно 50 км/ч), глубина хода - до 450 метров - тот диапазон, который позволяет поразить все подводные лодки, которые действуют на данной глубине. Есть, конечно, уникальные подлодки, но таких единицы".

УМТ была представлена в единой экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на МВМС-2023 впервые.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

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