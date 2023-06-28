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ТАСС

Ростех импортозаместил шведско-щвейцарские турбины для дизелей

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СКБ «Турбина»
Эмблема СКБ «Турбина».
Источник изображения: skb-turbina.com

Сегодня СКБ "Турбина" имеет заказ на ТКР-201 на два года вперед, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Баженов

КРОНШТАДТ, 27 июня. /ТАСС/. СКБ "Турбина" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") впервые представила линейку турбокомпрессоров, соответствующих характеристикам мировых аналогов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Баженов в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023), прошедшего в Кронштадте.

"На этой выставке [МВМС] мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. Они полностью заместят турбокомпрессоры компании шведско-швейцарского холдинга ABB. <...> Сегодня мы имеем заказ на ТКР-201 на два года вперед - эта модель уже прошла все испытания и готова к серийным поставкам. В августе мы проведем испытания турбокомпрессора следующей, более мощной модели, к концу года рассчитываем запустить серийное производство. Таким образом, на следующий год у российских предприятий, производящих дизельные двигатели, будет отсутствовать потребность в использовании иностранных турбокомпрессорам", - рассказал он.

Помимо ТКР-201, компания демонстрирует турбокомпрессоры ТКР-Д1 и ТК-200. По словам Баженова, их характеристики соответствуют, а по некоторым параметрам и превосходят зарубежные агрегаты. Представленные турбокомпрессоры, в зависимости от производительности, обеспечивают работу дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с., которые используются в наземной, железнодорожной и водной технике.

АО "СКБ "Турбина" является специализированным и единственным в РФ и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 70 кВт. НПО "Высокоточные комплексы" владеет голосующими акциями СКБ "Турбина".

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Выставки
МВМС
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