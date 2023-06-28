ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн человек

Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ЛДПР продолжает настаивать на создании контрактной армии численностью не менее 7 миллионов человек. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии Леонид Слуцкий.

"Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн военнослужащих и гражданского персонала", - говорится в сообщении.

Он отметил, что "никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны" и "в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК".

Слуцкий подчеркнул, что партия готова решать проблемы армии совместно с Минобороны РФ. Он также добавил, что прощение не должно коснуться тех, "кто убил летчиков, по сути, своих боевых товарищей", и "эти люди должны быть привлечены к суду и понести самое суровое наказание".

Ранее в понедельник Путин выступил с обращением, в котором вновь высказался о попытке вооруженного мятежа и поблагодарил всех, кто помог урегулировать ситуацию. Выступление продлилось 5 минут 12 секунд. Речь Путина состояла из 509 слов. Наиболее часто в своем выступлении президент использовал производные слов "Россия", "общество", "благодарить", "вместе", "гражданин". Это уже второе обращение главы государства за последние дни по этой теме - первое было утром в субботу, 24 июня. Речь президента тогда продлилась 5 минут 30 секунд.