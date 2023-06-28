Источник: Бразилия и развивающиеся страны не поддержали "мирную формулу" Зеленского

Бразилия также призвала Запад подключить Россию к дальнейшим переговорам, отметил источник

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира", продвигаемую президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в администрации президента южноамериканской республики.

По его словам, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим участвовал в субботней встрече в Копенгагене, на которой представители Запада пытались убедить развивающиеся страны выступить против России в ситуации на Украине. "Развивающиеся страны, в том числе Бразилия, не поддержали украинскую "формулу мира", - сказал он. "Мы также выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам", - добавил источник в окружении Аморима.

По мнению Бразилиа, предложение Киева является "непродуктивным", поскольку не учитывает позицию Москвы. Кроме того, экс-глава МИД и Минобороны Бразилии Аморим считает правильным участие в последующих переговорах Китая.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.