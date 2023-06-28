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Известия.ru

Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс. Пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО.

«Касательно оружия дальнего действия я могу еще раз очень ясно сказать, что мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, так же как и наши американские партнеры», — сказал он.

Ранее, 12 июня, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Кроме того, он попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

До этого, 30 мая, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. По словам главы минобороны Украины, количество ракет, которое будет поставлено стране, зависит от возможностей Германии.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 26 мая со ссылкой на минобороны ФРГ сообщила, что Украина официально запросила у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. FAZ также подчеркнула, что Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые Украина может получить от Запада.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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