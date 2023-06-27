Путин назвал сотрудников ЧВК «Вагнер» патриотами

Большинство командиров и сотрудников группы «Вагнер» — патриоты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня.

«Их попытались использовать в темную против братьев по оружию. С самого начала событий мной предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови, для этого потребовалось время», — сказал он.

Также президент РФ поблагодарил тех командиров и сотрудников группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и остановились у последней черты.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.