Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне.

Давно уже отмечено соответствующими специалистами, что отличительной и положительной (надо признать) чертой всех западных СМИ является согласованность их действий – работа в едином ключе. Например, получили эти «независимые» СМИ установку от своих хозяев (кураторов) и приступили к её реализации, при этом каждый ресурс распространяет информацию в своём стиле и манере преподнесения, но все – об одном и том же.

Так, неделей раньше английское издание The Sunday Times сообщило о том, что белорусские боевики, которые намерены участвовать в вооружённой попытке восстания против президента Беларуси Александра Лукашенко, сейчас проходят боевую подготовку в Польше. А ещё раньше глава так называемого «Департамента национальной безопасности», входящего в организованную преступную группировку (ОПГ) «Объединенный переходный кабинет» («ОПК»), Валерий Сахащик в эфире украинского телеканала Espreso заявил, что «в составе вооружённых сил Украины появилась белорусская десантно-штурмовая рота». При этом «военный министр беглых» прозрачно намекнул, что основным её предназначением является участие в вооружённом захвате власти в Республике Беларусь.

Количество заявлений главаря ОПГ «ОПК» Тихановской на данную тему в различных западных СМИ, «назначенных» для освещения деятельности этой уголовницы, просто зашкаливает. Из последних инфособытий можно вспомнить «прямой диалог» Тихановской и боевиков из бандформирования «полк Калиновского» (воюет на стороне ВСУ), который в первой декаде июня организовали в видеоформате представители депутатского объединения «За демократическую Беларусь!» в Верховной Раде Украины. В результате «диалога» белонацисты-«калиновцы» в очередной раз подтвердили своё намерение свергать законную власть в Беларуси с применением военной силы.

То есть, очевидно, что тема муссируется, шумиха нарастает, маховик раскручивается. Для чего это делается, пояснил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. По его словам, эта информационная кампания является элементом пропаганды, устрашения, формирования некоего образа будущего, который Запад пытается навязать гражданам Беларуси и России, а также европейскому обществу. «Они говорят о том, что готовы идти дальше и, хоть в 2020 году не смогли реализовать цветную революцию, имеют другие инструменты, которые носят силовой характер. С помощью силовых инструментов они хотят попытаться оторвать Беларусь от России, разместить здесь натовские войска и продолжить реализовывать свой давний план по ослаблению России. Но это всё иллюзии», – убеждён аналитик.

Естественно, что военно-политическое руководство Беларуси через силовой блок страны самым тщательным образом следит за действиями всех этих «калиновцев», «пагоньцев», «добровольцев», «десантников» и прочих террористов-наёмников. Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед журналистами, высказался по этому поводу в характерной для него манере: «Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил (имеется в виду заявление отставного польского генерала Вальдемара Скшипчака – прим. ред.). Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле… Мы знаем, где они находятся. И поимённо знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят».

В данном контексте интересна идея, которую озвучил Алексей Авдонин. «Можем сделать для британских СМИ (а также для любых других – прим. ред.) какой-нибудь материал с указанием всех статей Уголовного кодекса Беларуси, где чёрным по белому написано, что будет с теми активистами, которые возьмут в руки оружие и перейдут границу в попытках совершения террористических актов или силового захвата власти. Мало того, думаю, что в некоторых обстоятельствах будет действовать не только режим Уголовного кодекса, но и антитеррористический режим, который предусматривает уничтожение террористов в случае их прямого проникновения на территорию Беларуси и неподчинения правоохранительным органам», – предложил эксперт. «Правоохранительные органы, специальные службы ориентированы на обеспечение безопасности нашего общества», – дополнил Авдонин.

Следует напомнить, что Беларусь сталкивается с теми или иными формами устрашения и давления не впервые. Фактически началось это с первых лет правления Александра Лукашенко, который оказался неугоден США и остальному западному миру. Сейчас на первый план выдвинулось информационно-психологическое воздействие. Но, как гласит восточная мудрость, «Собака лает, караван идёт»!

Наряду с вопросами информационной и военной безопасности, перед главой белорусского государства и правительством сейчас стоят и другие насущные проблемы, требующие внимания и решения. Об этом свидетельствует совещание, которое провёл президент Беларуси 22 июня с руководством Совмина.

Во время совещания был рассмотрен широкий спектр тем: выполнение поставленных экономических показателей по результатам 2023 года, подготовка к уборочной кампании и ситуация в животноводстве, состояние промышленности, выполнение поручений главы государства в социальной сфере, например, использование детских пособий, ситуация в здравоохранении и арендное жильё для медиков, упрощение организации процесса строительства, ремонт дорог и многое, многое другое.

Подобные мероприятия дают ясное понимание того, что у белорусского руководства есть объективное представление о ситуации внутри страны вследствие полного контроля над происходящими процессами. При этом очевидно, что основное внимание со стороны государства уделяется поступательному и устойчивому развитию страны, своевременному решению социальных вопросов и обеспечению достойного уровня жизни населения. Пусть не всё и не сразу получается – нельзя забывать, что Беларусь долгое время находится под санкциями и комплексным давлением врагов, зато есть знание, что и как делать, желание и возможности для этого. Главное, чтобы в стране был мир и согласие – этого хотят все жители Беларуси. В отличие от наших «освободителей», которые, живя за границей, проедая и пропивая немалые деньги европейских налогоплательщиков, мечтают принести войну в мирные белорусские дома. А ещё они грызутся из-за хозяйских денег, выделяемых на войну в Беларуси, и воюют на стороне нацистского режима в соседней стране. Ну, как говорится, кому что ближе и роднее…

Владимир Вуячич