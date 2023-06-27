Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер.

Трудно сегодня представить, но всего несколько лет (пару-тройку лет) назад в рамках Венского документа 2011 года (ВД-11) и Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) проводились плановые совместные проверки, как со стороны западных стран, так и белорусскими представителями на Западе. Специалисты военных верификационных центров ежегодно осуществляли контроль, подсчёт и сопоставление вооружения, военной и специальной техники. Однако в связи с пандемией Covid-2019 эти проверки были временно приостановлены.

Следует отметить, что даже после снятия ковидных ограничений, указанные договоры и международные документы потеряли всякое значение для стран, которые считают себя «не от мира сего». Запад находит различные причины для этого: фальсификацию выборов в Беларуси в 2020 году, союзнические отношения с Россией (главным геостратегическим оппонентом США), преследование многовекторной политики и многое другое. Как мы видим, на протяжении нескольких десятилетий военно-политическое руководство стран западного мира истолковывает и использует любые международные соглашения и договоры по своему усмотрению. Необходимо упомянуть разразившиеся войны США и их союзников в Ираке, Афганистане, бывшей Югославии (которая уже не существует), Ливии, Сирии, Украине и многих других странах. Не говоря уже о нынешней «ядерной истерии».

Стоит вспомнить, что ещё летом прошлого года латвийское руководство без объяснения причин отказало белорусской делегации в проведении проверки одной из своих воинских частей в рамках Венского документа 2011 года (ВД-11) и Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В то же время белорусская сторона проводила множество мероприятий с военными атташе и делегациями стран-членов Североатлантического альянса в рамках международного военного сотрудничества. Атташе из других стран многократно посещали позиции белорусских военных, которые были назначены для выполнения задач по усилению охраны государственной границы на юге страны.

Между тем, отказ Запада от своих обязательств в рамках международного военного сотрудничества, враждебная риторика по отношению к Союзному государству, миллиардные затраты на прокси-войны и одновременное увеличение расходов на оборону приводят к серии событий, направленных на дальнейшую эскалацию обстановки у наших границ. Например, в соседней Польше в текущем году планируется потратить около 4% ВВП на военные нужды, а в странах Балтии – более 3% ВВП, в то время как в Беларуси, с учётом увеличения расходов на оборону, этот показатель составляет всего около 1,25% ВВП. Вместе с тем, продолжается наращивание военной техники в странах Балтии и Польше. В нынешних условиях сложно отследить, какая техника поступает в эти страны в рамках ротации, а какая уходит, и уходит ли она вообще…

Более того, в текущем году Запад проводит серию самых крупных в истории учений. В связи с этим США и их союзники зимой-весной текущего года успели перебросить на восточный фланг альянса тысячи единиц военной техники. Отследить, где она находится в настоящее время стало просто невозможным. Вероятно, часть из нее была отправлена на Украину в рамках военной помощи, часть задействована для проведения очередных учений, а часть осталась в Польше в качестве резерва для возможного проведения так называемой «миротворческой миссии» на территории Западной Украины.

Сегодня вызывает особую озабоченность реваншистско-милитаристское стремление Польши создать Речь Посполитую 2.0. Для этого Варшава рассчитывает подчинить себе Литву, часть Украины и Беларусь. Размах квазигосударства тоже впечатляющий – от Балтийского до Чёрного моря. В свою очередь, концепция «Польска от можа до можа» была заложена еще при Пилсудском, который стремился расширить территорию Польши. Однако история показала, что его усилия не увенчались успехом. Более того, нынешнее руководства Польши, кажется, не учится на ошибках прошлого.

Следует отметить, что польское руководство за последние полтора года предприняло несколько важных шагов для реализации проекта «Новая Речь Посполитая». Была создана польско-украинская уния, в рамках которой польских панов наделили особым статусом на Украине, который дает им прав больше чем аборигенам. Кроме того, произошло усиление интеграции Польши, Украины и Литвы в рамках Люблинского треугольника. Польша уже провела реформы в своих вооружённых силах и увеличила подготовку войск, делая акцент на наступательные операции. Президент Анджей Дуда подписал закон «О защите Отечества», который предусматривает увеличение расходов на оборону, увеличение численности вооруженных сил и их военно-техническое обновление.

Стремительное увеличение численности польских войск требует особого внимания. Напомним, что в начале 2022 года численность Войска Польского составляла 111,5 тыс. военнослужащих, а так же 32 тыс. войск территориальной обороны. Однако уже сейчас Польша располагает 172,5 тыс. военнослужащими. Такое значительное увеличение вызывает вопросы об истинных мотивах польской политики.

Важно отметить, что Варшава старается скрыть детали о процессе создания сильнейших, по их мнению, вооруженных сил в Европе. Теперь к закрытым данным отнесены базовые оклады военнослужащих для всех категорий, число призванных и уволенных со службы, состав Войска Польского по категориям (рядовой состав, прапорщики, младшие офицеры и старшие офицеры) и т.д. Отсутствие прозрачности в отношении вооруженных сил все больше напоминает процесс милитаризации фашистской Германии в 1930-х годах.

Таким образом, шаги Запада, его европейской гиены и прибалтийских шакалов неизбежно требуют противодействия, предусмотрительности и бдительности в ответ на возможные угрозы и провокации. Текущая же ситуация требует рассмотрения со всей серьезностью и обеспечения безопасности наших национальных интересов.

Сергей Острына