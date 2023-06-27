Войти
ТАСС

Боррель: ЕС расширит обучение солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек

562
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AFP 2022 / Oleksandr Gimanov

Как отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза, в настоящее время ЕС обучил 24 тыс. военных для Украины

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. ЕС расширит деятельность своей миссии по подготовке солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек.

Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Конечно, мы расширим подготовку. Даже после войны мы будем продолжать подготовку украинской армии и ее снабжение", - сказал Боррель, добавив, что в настоящее время ЕС обучил 24 тыс. военных для Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
11.04.2023
ЕС не выполнит данное Украине обещание
22.09.2022
Погостили и хватит. Очередной этап заклятой польско-украинской дружбы подходит к концу
21.09.2022
Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию вокруг Украины и урегулирование между Баку и Ереваном
16.11.2021
Financial Times (Великобритания): Украину предупредили о «высокой вероятности» российской военной эскалации этой зимой
15.11.2021
Украина пообещала "уничтожать" мигрантов на своей границе. Но уже передумала
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
09.10.2008
ПО ПУТИ ИНТЕНСИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАРАЩИВАЮТ ВОЕННОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 18:20
  • 52117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.06 17:59
  • 2
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 27.06 17:37
  • 3
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
  • 27.06 11:47
  • 1
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 09:54
  • 2
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 27.06 06:04
  • 2
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 27.06 04:30
  • 1
Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.
  • 27.06 01:22
  • 1
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 26.06 22:51
  • 47
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 26.06 21:26
  • 9
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд