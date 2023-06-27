Боррель: ЕС расширит обучение солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек

Как отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза, в настоящее время ЕС обучил 24 тыс. военных для Украины

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. ЕС расширит деятельность своей миссии по подготовке солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек.

Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Конечно, мы расширим подготовку. Даже после войны мы будем продолжать подготовку украинской армии и ее снабжение", - сказал Боррель, добавив, что в настоящее время ЕС обучил 24 тыс. военных для Украины.